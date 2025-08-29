https://ria.ru/20250829/svo-2038294477.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за неделю нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, противник потерял за это время более 1580 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" решительными действиями освободили населенный пункт Среднее Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке российского ведомства за период с 23 по 29 августа."Противник потерял более 1580 военнослужащих, три танка, 35 боевых бронированных машин, включая 15 бронеавтомобилей производства стран НАТО. Уничтожены 114 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства, 37 станций радиоэлектронной борьбы, а также 28 складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.

