Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"
2025-08-29T12:12:00+03:00
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за неделю нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, противник потерял за это время более 1580 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" решительными действиями освободили населенный пункт Среднее Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке российского ведомства за период с 23 по 29 августа."Противник потерял более 1580 военнослужащих, три танка, 35 боевых бронированных машин, включая 15 бронеавтомобилей производства стран НАТО. Уничтожены 114 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства, 37 станций радиоэлектронной борьбы, а также 28 складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
