Российские медики в зоне СВО спасли бойца, потерявшего четыре литра крови

Российские медики в зоне СВО спасли бойца, потерявшего четыре литра крови - РИА Новости, 29.08.2025

Российские медики в зоне СВО спасли бойца, потерявшего четыре литра крови

29.08.2025

ГЕНИЧЕСК, 29 авг - РИА Новости. Военные медики группировки войск "Днепр" успешно провели уникальную хирургическую операцию по спасению жизни бойца, потерявшего четыре литра крови, сообщил РИА Новости военный врач "Днепра" с позывным "Питер". "Человек потерял почти четыре литра крови, хотя в организме ее чуть больше, в зависимости от массы, конечно, тела. Но все равно потерять четыре литра крови внутри брюшной полости - это много… И его спасли, перевязали все сосуды. Стабилизировали, перелили кровь, плазму. Все сделали на совесть… Повреждение подвздошных сосудов, это которые кровь собирают в одну нижнюю полувену и кровь уходит дальше по организму. Один из сосудов был поврежден, и... естественно, из него накровил в живот. (Боец - ред.) потерял много крови", - рассказал военный хирург. По словам медика, раненного бойца успешно доставили в Москву, где врачи также были поражены сложности проведенной военными врачами группировки войск "Днепр" операции. "И потом из Москвы написал мой тоже знакомый (коллега - ред.): "Всё! Приехал. У нас. Как вы это сделали?". Все были поражены, и мы немножко тоже", - сказал офицер.

