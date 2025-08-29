Рейтинг@Mail.ru
Российские медики в зоне СВО спасли бойца, потерявшего четыре литра крови
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 29.08.2025
Российские медики в зоне СВО спасли бойца, потерявшего четыре литра крови
Российские медики в зоне СВО спасли бойца, потерявшего четыре литра крови - РИА Новости, 29.08.2025
Российские медики в зоне СВО спасли бойца, потерявшего четыре литра крови
Военные медики группировки войск "Днепр" успешно провели уникальную хирургическую операцию по спасению жизни бойца, потерявшего четыре литра крови, сообщил РИА... РИА Новости, 29.08.2025
ГЕНИЧЕСК, 29 авг - РИА Новости. Военные медики группировки войск "Днепр" успешно провели уникальную хирургическую операцию по спасению жизни бойца, потерявшего четыре литра крови, сообщил РИА Новости военный врач "Днепра" с позывным "Питер". "Человек потерял почти четыре литра крови, хотя в организме ее чуть больше, в зависимости от массы, конечно, тела. Но все равно потерять четыре литра крови внутри брюшной полости - это много… И его спасли, перевязали все сосуды. Стабилизировали, перелили кровь, плазму. Все сделали на совесть… Повреждение подвздошных сосудов, это которые кровь собирают в одну нижнюю полувену и кровь уходит дальше по организму. Один из сосудов был поврежден, и... естественно, из него накровил в живот. (Боец - ред.) потерял много крови", - рассказал военный хирург. По словам медика, раненного бойца успешно доставили в Москву, где врачи также были поражены сложности проведенной военными врачами группировки войск "Днепр" операции. "И потом из Москвы написал мой тоже знакомый (коллега - ред.): "Всё! Приехал. У нас. Как вы это сделали?". Все были поражены, и мы немножко тоже", - сказал офицер.
Новости
Российские медики в зоне СВО спасли бойца, потерявшего четыре литра крови

Врачи медицинского отряда оперируют раненого. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 29 авг - РИА Новости. Военные медики группировки войск "Днепр" успешно провели уникальную хирургическую операцию по спасению жизни бойца, потерявшего четыре литра крови, сообщил РИА Новости военный врач "Днепра" с позывным "Питер".
"Человек потерял почти четыре литра крови, хотя в организме ее чуть больше, в зависимости от массы, конечно, тела. Но все равно потерять четыре литра крови внутри брюшной полости - это много… И его спасли, перевязали все сосуды. Стабилизировали, перелили кровь, плазму. Все сделали на совесть… Повреждение подвздошных сосудов, это которые кровь собирают в одну нижнюю полувену и кровь уходит дальше по организму. Один из сосудов был поврежден, и... естественно, из него накровил в живот. (Боец - ред.) потерял много крови", - рассказал военный хирург.
По словам медика, раненного бойца успешно доставили в Москву, где врачи также были поражены сложности проведенной военными врачами группировки войск "Днепр" операции.
"И потом из Москвы написал мой тоже знакомый (коллега - ред.): "Всё! Приехал. У нас. Как вы это сделали?". Все были поражены, и мы немножко тоже", - сказал офицер.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
ВС России поразили антенны Starlink под Степановкой
