Рейтинг@Mail.ru
Штрафы жены помешали досрочно снять судимость фигуранту дела Baring Vostok - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:56 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/sudimost-2038231421.html
Штрафы жены помешали досрочно снять судимость фигуранту дела Baring Vostok
Штрафы жены помешали досрочно снять судимость фигуранту дела Baring Vostok - РИА Новости, 29.08.2025
Штрафы жены помешали досрочно снять судимость фигуранту дела Baring Vostok
Бывшему директору по инвестициям банка "Восточный" Александру Цакунову, осужденному вместе с американским инвестором Майклом Калви по делу Baring Vostok, не... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T05:56:00+03:00
2025-08-29T05:56:00+03:00
россия
москва
майкл калви
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Бывшему директору по инвестициям банка "Восточный" Александру Цакунову, осужденному вместе с американским инвестором Майклом Калви по делу Baring Vostok, не удалось досрочно снять судимость из-за 34 автомобильных штрафов, которые получила его жена, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Цакунов, как и другие фигуранты, получил условный срок. Отбыв три года из четырех, он обратился в суд с ходатайством об отмене условного осуждения и снятии судимости. Защита настаивала, что он погасил ущерб, не нарушал порядок, исполнял все условия условного освобождения, имеет благодарственные письма, большую семью и является единственным кормильцем. Однако в суде выяснилось, что на его имя за год выписано 34 штрафа за нарушение правил дорожного движения. Автомобиль действительно зарегистрирован на осужденного, но пользуется им только его жена, чтобы возить детей. Цакунов же, настаивала защита, передвигается исключительно на велосипеде и каждый рабочий день в рабочее время находится на работе. "Поведение Цакунова в период испытательного срока безупречным объективно не было", - решил суд. Оспорить это решение в Мосгорсуде не удалось и ему пришлось полностью отбыть условное наказание, срок которого истек в августе. В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех семерых обвиняемых в растрате 2,5 миллиардов рублей банка "Восточный". Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви получил 5,5 лет условно, его деловой партнер Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. В июне 2023 года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки фигурантам - в частности, Калви до 4,5 лет, Дельпалю до 3,5 лет. Кассация снизила срок еще на два месяца. После отмены меры пресечения Калви и Дельпаль покинули Россию. Никто из фигурантов этого дела, которым вменялась растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиардов рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признал. Следствие полагает, что банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиардов рублей вследствие организованного фигурантами невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.
https://ria.ru/20250825/pokazaniya-2037354727.html
https://ria.ru/20250807/chubays-2033874710.html
https://ria.ru/20250813/zammera-2034988077.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, майкл калви, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Москва, Майкл Калви, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Штрафы жены помешали досрочно снять судимость фигуранту дела Baring Vostok

Штрафы жены помешали снять судимость фигуранту дела Baring Vostok Цакунову

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Бывшему директору по инвестициям банка "Восточный" Александру Цакунову, осужденному вместе с американским инвестором Майклом Калви по делу Baring Vostok, не удалось досрочно снять судимость из-за 34 автомобильных штрафов, которые получила его жена, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Цакунов, как и другие фигуранты, получил условный срок. Отбыв три года из четырех, он обратился в суд с ходатайством об отмене условного осуждения и снятии судимости.
Наручники - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Фигурант дела о хищении средств бойцов СВО дал показания
25 августа, 05:49
Защита настаивала, что он погасил ущерб, не нарушал порядок, исполнял все условия условного освобождения, имеет благодарственные письма, большую семью и является единственным кормильцем. Однако в суде выяснилось, что на его имя за год выписано 34 штрафа за нарушение правил дорожного движения.
Автомобиль действительно зарегистрирован на осужденного, но пользуется им только его жена, чтобы возить детей. Цакунов же, настаивала защита, передвигается исключительно на велосипеде и каждый рабочий день в рабочее время находится на работе.
"Поведение Цакунова в период испытательного срока безупречным объективно не было", - решил суд. Оспорить это решение в Мосгорсуде не удалось и ему пришлось полностью отбыть условное наказание, срок которого истек в августе.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Суд вынес приговор фигурантам дела об афере с особняком Чубайса
7 августа, 11:05
В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех семерых обвиняемых в растрате 2,5 миллиардов рублей банка "Восточный". Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви получил 5,5 лет условно, его деловой партнер Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. В июне 2023 года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки фигурантам - в частности, Калви до 4,5 лет, Дельпалю до 3,5 лет. Кассация снизила срок еще на два месяца.
После отмены меры пресечения Калви и Дельпаль покинули Россию.
Никто из фигурантов этого дела, которым вменялась растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиардов рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признал.
Следствие полагает, что банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиардов рублей вследствие организованного фигурантами невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.
Николай Токарчук - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Замглавы Салехарда, ставшего фигурантом дела, не уволили с должности
13 августа, 12:53
 
РоссияМоскваМайкл КалвиМосковский городской судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала