Штрафы жены помешали досрочно снять судимость фигуранту дела Baring Vostok

2025-08-29T05:56:00+03:00

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Бывшему директору по инвестициям банка "Восточный" Александру Цакунову, осужденному вместе с американским инвестором Майклом Калви по делу Baring Vostok, не удалось досрочно снять судимость из-за 34 автомобильных штрафов, которые получила его жена, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Цакунов, как и другие фигуранты, получил условный срок. Отбыв три года из четырех, он обратился в суд с ходатайством об отмене условного осуждения и снятии судимости. Защита настаивала, что он погасил ущерб, не нарушал порядок, исполнял все условия условного освобождения, имеет благодарственные письма, большую семью и является единственным кормильцем. Однако в суде выяснилось, что на его имя за год выписано 34 штрафа за нарушение правил дорожного движения. Автомобиль действительно зарегистрирован на осужденного, но пользуется им только его жена, чтобы возить детей. Цакунов же, настаивала защита, передвигается исключительно на велосипеде и каждый рабочий день в рабочее время находится на работе. "Поведение Цакунова в период испытательного срока безупречным объективно не было", - решил суд. Оспорить это решение в Мосгорсуде не удалось и ему пришлось полностью отбыть условное наказание, срок которого истек в августе. В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех семерых обвиняемых в растрате 2,5 миллиардов рублей банка "Восточный". Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви получил 5,5 лет условно, его деловой партнер Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. В июне 2023 года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки фигурантам - в частности, Калви до 4,5 лет, Дельпалю до 3,5 лет. Кассация снизила срок еще на два месяца. После отмены меры пресечения Калви и Дельпаль покинули Россию. Никто из фигурантов этого дела, которым вменялась растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиардов рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признал. Следствие полагает, что банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиардов рублей вследствие организованного фигурантами невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.

