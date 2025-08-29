https://ria.ru/20250829/suda-2038347156.html
В Пермском крае столкнулись два маломерных судна, есть погибший
В Пермском крае столкнулись два маломерных судна, есть погибший - РИА Новости, 29.08.2025
В Пермском крае столкнулись два маломерных судна, есть погибший
Два маломерных судна столкнулись в акватории реки Сылвы в Пермском крае, один человек погиб, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости, 29.08.2025
ПЕРМЬ, 29 авг - РИА Новости. Два маломерных судна столкнулись в акватории реки Сылвы в Пермском крае, один человек погиб, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. По данным ведомства, вечером 28 августа в акватории реки Сылва, на расстоянии примерно двух километров от деревни Никулино, произошло столкновение двух маломерных судов. В результате инцидента один судоводитель погиб, а судно, которым он управлял, затонуло. "Проводится проверка по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
В Пермском крае столкнулись два маломерных судна, есть погибший
При столкновении двух маломерных судов на Сылве в Пермском крае погиб человек