В Пермском крае столкнулись два маломерных судна, есть погибший

ПЕРМЬ, 29 авг - РИА Новости. Два маломерных судна столкнулись в акватории реки Сылвы в Пермском крае, один человек погиб, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. По данным ведомства, вечером 28 августа в акватории реки Сылва, на расстоянии примерно двух километров от деревни Никулино, произошло столкновение двух маломерных судов. В результате инцидента один судоводитель погиб, а судно, которым он управлял, затонуло. "Проводится проверка по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

