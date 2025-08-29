Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае столкнулись два маломерных судна, есть погибший
15:32 29.08.2025 (обновлено: 15:36 29.08.2025)
В Пермском крае столкнулись два маломерных судна, есть погибший
В Пермском крае столкнулись два маломерных судна, есть погибший - РИА Новости, 29.08.2025
В Пермском крае столкнулись два маломерных судна, есть погибший
Два маломерных судна столкнулись в акватории реки Сылвы в Пермском крае, один человек погиб, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости, 29.08.2025
происшествия
пермский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ПЕРМЬ, 29 авг - РИА Новости. Два маломерных судна столкнулись в акватории реки Сылвы в Пермском крае, один человек погиб, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. По данным ведомства, вечером 28 августа в акватории реки Сылва, на расстоянии примерно двух километров от деревни Никулино, произошло столкновение двух маломерных судов. В результате инцидента один судоводитель погиб, а судно, которым он управлял, затонуло. "Проводится проверка по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
происшествия, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае столкнулись два маломерных судна, есть погибший

При столкновении двух маломерных судов на Сылве в Пермском крае погиб человек

© Фото : Центральное МСУТ СКРСудно, пострадавшее в столкновении в акватории реки Сылва
Судно, пострадавшее в столкновении в акватории реки Сылва - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Фото : Центральное МСУТ СКР
Судно, пострадавшее в столкновении в акватории реки Сылва
ПЕРМЬ, 29 авг - РИА Новости. Два маломерных судна столкнулись в акватории реки Сылвы в Пермском крае, один человек погиб, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
По данным ведомства, вечером 28 августа в акватории реки Сылва, на расстоянии примерно двух километров от деревни Никулино, произошло столкновение двух маломерных судов. В результате инцидента один судоводитель погиб, а судно, которым он управлял, затонуло.
"Проводится проверка по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
