Суд отправил в СИЗО экс-директора театра сатиры Агаева

Таганский суд Москвы отправил в СИЗО экс-директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева по обвинению в мошенничестве на 20 миллионов рублей, РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы отправил в СИЗО экс-директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева по обвинению в мошенничестве на 20 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Таганского районного суда города Москвы: удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мамедали Гусейн оглы Агаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, на срок в один месяц 29 суток", - рассказали агентству в суде. Агаеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, при помощи фиктивных отчетов о выполненных работах соучастники похитили около 20 миллионов рублей. В четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк объявила о задержании директора одного из московских театров по делу о хищении бюджетных средств. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет об Агаеве. По версии следствия, фигурант похитил более 20 миллионов рублей. Его действия квалифицировали по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным МВД, он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал подложные авторские договоры с театром, который возглавлял. Согласно этим документам, фигурант якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению. На основании фиктивных отчетов о выполненных работах мужчина получал доход в размере 4% от кассовых сборов каждого публичного представления. Как узнало РИА Новости из судебных материалов, Агаев даже судился с театром из-за авторских вознаграждений, за незаконное получение которых на него и завели дело. Иск, в котором он просил признать недействительным прекращение двух договоров с театром в одностороннем порядке, был оставлен без удовлетворения в середине августа.

