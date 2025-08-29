Рейтинг@Mail.ru
16:55 29.08.2025
Экс-директора театра сатиры доставили в московский суд
Экс-директора театра сатиры доставили в московский суд
россия
москва
ирина волк
происшествия
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экс-директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева доставили в Таганский суд Москвы, сообщили РИА Новости в суде. "Агаев доставлен в суд", - сказали в инстанции. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения. Агаеву предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. По версии следствия, при помощи фиктивных отчетов о выполненных работах соучастники похитили около 20 миллионов рублей. В четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк объявила о задержании директора одного из московских театров по делу о хищении бюджетных средств. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет об экс-директоре Московского академического театра сатиры Мамедали Агаеве. По версии следствия, фигурант похитил более 20 миллионов рублей - его действия квалифицировали по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным МВД, он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал подложные авторские договоры с театром, который возглавлял. Согласно этим документам, фигурант якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению. На основании фиктивных отчетов о выполненных работах мужчина получал доход в размере 4% от кассовых сборов каждого публичного представления. Как узнало РИА Новости из судебных материалов, Агаев даже судился с театром из-за авторских вознаграждений, за незаконное получение которых на него и завели дело. Иск, в котором он просил признать недействительным прекращение двух договоров с театром в одностороннем порядке, был оставлен без удовлетворения в середине августа.
россия
москва
россия, москва, ирина волк, происшествия
Россия, Москва, Ирина Волк, Происшествия
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экс-директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева доставили в Таганский суд Москвы, сообщили РИА Новости в суде.
"Агаев доставлен в суд", - сказали в инстанции.
Экс-директору Театра сатиры грозит до десяти лет тюрьмы
28 августа, 20:05
28 августа, 20:05
Сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения.
Агаеву предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. По версии следствия, при помощи фиктивных отчетов о выполненных работах соучастники похитили около 20 миллионов рублей.
В четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк объявила о задержании директора одного из московских театров по делу о хищении бюджетных средств. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет об экс-директоре Московского академического театра сатиры Мамедали Агаеве. По версии следствия, фигурант похитил более 20 миллионов рублей - его действия квалифицировали по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По данным МВД, он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал подложные авторские договоры с театром, который возглавлял. Согласно этим документам, фигурант якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению. На основании фиктивных отчетов о выполненных работах мужчина получал доход в размере 4% от кассовых сборов каждого публичного представления.
Как узнало РИА Новости из судебных материалов, Агаев даже судился с театром из-за авторских вознаграждений, за незаконное получение которых на него и завели дело. Иск, в котором он просил признать недействительным прекращение двух договоров с театром в одностороннем порядке, был оставлен без удовлетворения в середине августа.
Писатель Дмитрий Быков* у здания ОМВД по району Раменки в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Суд признал заочный арест писателя Быкова* законным
Вчера, 10:46
Вчера, 10:46
 
РоссияМоскваИрина ВолкПроисшествия
 
 
