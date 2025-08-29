Рейтинг@Mail.ru
Суд признал заочный арест писателя Быкова* законным - РИА Новости, 29.08.2025
10:46 29.08.2025
Суд признал заочный арест писателя Быкова* законным
Мосгорсуд признал законным заочный арест писателя Дмитрия Быкова* по делу о фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест писателя Дмитрия Быкова* по делу о фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в инстанции. "Постановление Черемушкинского районного суда Москвы оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказали в суде. Быкова заочно арестовали на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Писатель объявлен в международный розыск. О завершении расследования уголовного дела СК РФ сообщил 22 августа. По версии следствия, Быков* разместил видеоролик в открытом доступе с заведомо ложной информацией о действиях ВС РФ против мирного населения Украины. Кроме того, он в нарушение порядка деятельности иностранного агента не представил в уполномоченный орган необходимую информацию.* признан в РФ иностранным агентом.
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест писателя Дмитрия Быкова* по делу о фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Постановление Черемушкинского районного суда Москвы оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказали в суде.
Быкова заочно арестовали на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Писатель объявлен в международный розыск.
О завершении расследования уголовного дела СК РФ сообщил 22 августа. По версии следствия, Быков* разместил видеоролик в открытом доступе с заведомо ложной информацией о действиях ВС РФ против мирного населения Украины. Кроме того, он в нарушение порядка деятельности иностранного агента не представил в уполномоченный орган необходимую информацию.
* признан в РФ иностранным агентом.
