Суд признал заочный арест писателя Быкова* законным

Суд признал заочный арест писателя Быкова* законным - РИА Новости, 29.08.2025

Суд признал заочный арест писателя Быкова* законным

Мосгорсуд признал законным заочный арест писателя Дмитрия Быкова* по делу о фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест писателя Дмитрия Быкова* по делу о фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в инстанции. "Постановление Черемушкинского районного суда Москвы оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказали в суде. Быкова заочно арестовали на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Писатель объявлен в международный розыск. О завершении расследования уголовного дела СК РФ сообщил 22 августа. По версии следствия, Быков* разместил видеоролик в открытом доступе с заведомо ложной информацией о действиях ВС РФ против мирного населения Украины. Кроме того, он в нарушение порядка деятельности иностранного агента не представил в уполномоченный орган необходимую информацию.* признан в РФ иностранным агентом.

