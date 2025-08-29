https://ria.ru/20250829/ssha-2038427097.html
В Венесуэле прокомментировали действия США в Карибском море
В Венесуэле прокомментировали действия США в Карибском море - РИА Новости, 29.08.2025
В Венесуэле прокомментировали действия США в Карибском море
Использование американских военных кораблей в Карибском море не связано с реальной борьбой с наркотрафиком, заявил в интервью РИА Новости командующий
в мире
венесуэла
сша
карибское море
николас мадуро
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589837573_74:0:2900:1590_1920x0_80_0_0_d4a6ab899bda23b0ef5dafe1a4c63d29.jpg
КАРАКАС, 29 авг - РИА Новости. Использование американских военных кораблей в Карибском море не связано с реальной борьбой с наркотрафиком, заявил в интервью РИА Новости командующий боливарианской милицией Венесуэлы Орландо Ромеро. Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента Николаса Мадуро. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона. "Если речь идет о противодействии наркотрафику, то это чрезмерное использование силы: это корабли и системы, предназначенные для ведения традиционной войны. Не думаю, что необходимо задействовать флот боевых кораблей высокого уровня для борьбы с наркотрафиком", - сказал агентству Ромеро. По словам командующего милицией, Венесуэла демонстрирует реальные результаты в борьбе с наркоторговлей, изымая крупные партии наркотиков, проходящих транзитом через государство. "ООН и даже DEA (управление США по борьбе с наркотиками) подтверждают, что Венесуэла свободна от посевов и лабораторий по производству наркотиков. Мы являемся примером, потому что изымаем гораздо больше запланированного объема кокаина и других наркотиков, которые пытаются провести через нашу территорию", - добавил Ромеро. Ранее Мадуро выразил намерение задействовать силы боливарианской милиции - это около 4,5 миллионов ополченцев по всей стране, - чтобы не допустить вмешательства "империи" в дела Венесуэлы. Глава государства объяснил масштабный призыв в ряды милиции частью национального плана защиты суверенитета и мира, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам. Призыв ополченцев и резервистов, согласно его позиции, проводится как ответ на агрессивную риторику США, где не исключили возможности военной операции против республики. На этом фоне союзники Венесуэлы - Россия, Китай, Иран и страны Боливарианского альянса - подтвердили поддержку республики и призвали уважать международное право и территориальную целостность государств региона.
венесуэла
сша
карибское море
