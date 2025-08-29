Рейтинг@Mail.ru
19:55 29.08.2025
Политолог оценил призыв Трампа к аресту Сороса
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призывом к аресту Джорджа Сороса показывает, что ему известно, кто раскачивает лодку внутри страны, но арест финансиста, скорее всего, выглядит нереалистичным, а является лишь инструментом давления Трампа, такое мнение выразил РИА Новости политолог-американист Малек Дудаков. Ранее Трамп призвал привлечь к уголовной ответственности "за поддержку насильственных акций" в Соединенных Штатах венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса и его сына. "Что касается призывов к аресту Сороса, я думаю, что это нереалистичный сценарий и никто его арестовывать не будет, но это как кампания публичного давления. И Трамп показывает то, что он знает, чем Сорос занимается - раскачивает лодку внутри США, пытается устроить де-факто цветную революцию", - сказал Дудаков. Он отметил, что ранее в США уже была попытка цветной революции во время бунта Black Lives Matter (BLM) в 2020 году. "Я не исключаю того, что как бы нечто похожее (на BLM - ред.) мы, может быть, в будущем тоже увидим", - добавил эксперт. По его словам, в настоящее время, Сорос спонсирует через различные некоммерческие организации (НКО) различные протестные акции в США, например, недавние бунты в Лос-Анджелесе. В настоящее время структурам Сороса приходится все больше работать над тем, как действовать против Трампа и осуществлять свою работу внутри США. Это происходит по той причине. что если Сорос отступит внутри Соединенных Штатов, то за пределами США у него точно не останется шансов по осуществлению своей деятельности. Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США. В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства. Протесты против политики Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
в мире, сша, россия, лос-анджелес, джордж сорос, дональд трамп, генеральная прокуратура рф
В мире, США, Россия, Лос-Анджелес, Джордж Сорос, Дональд Трамп, Генеральная прокуратура РФ
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
