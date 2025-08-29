https://ria.ru/20250829/ssha-2038409659.html

Россия рассчитывает, что США продолжат работу по договоренности на Аляске

Россия рассчитывает, что США продолжат работу по договоренности на Аляске - РИА Новости, 29.08.2025

Россия рассчитывает, что США продолжат работу по договоренности на Аляске

Россия рассчитывает, что администрация США продолжит работу в русле тех договоренностей, которые были созданы на встрече президентов России и США на Аляске, а... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T19:39:00+03:00

2025-08-29T19:39:00+03:00

2025-08-29T19:39:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

сергей рябков

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_fb4c18392c348767a932a32f629a2b9e.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает, что администрация США продолжит работу в русле тех договоренностей, которые были созданы на встрече президентов России и США на Аляске, а также, что в Киеве и европейских столицах воспримут эти договоренности в том же русле, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы рассчитываем, что администрация США продолжит усилия в русле тех пониманий и тех заделов, которые созданы на важнейшей встрече президентов на Аляске. И мы исходим из того, что никаких отклонений от этих пониманий не будет. Рассчитываем, что именно так в конечном итоге воспримут ситуацию и в Киеве, и в европейских столицах, где откровенный саботаж проводится. Сегодня по-другому назвать их действия невозможно", - заявил Рябков журналистам.

https://ria.ru/20250829/kitaj-2038374941.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, аляска, сергей рябков, встреча путина и трампа на аляске