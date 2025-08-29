https://ria.ru/20250829/ssha-2038409659.html
Россия рассчитывает, что США продолжат работу по договоренности на Аляске
Россия рассчитывает, что США продолжат работу по договоренности на Аляске - РИА Новости, 29.08.2025
Россия рассчитывает, что США продолжат работу по договоренности на Аляске
Россия рассчитывает, что администрация США продолжит работу в русле тех договоренностей, которые были созданы на встрече президентов России и США на Аляске, а... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T19:39:00+03:00
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает, что администрация США продолжит работу в русле тех договоренностей, которые были созданы на встрече президентов России и США на Аляске, а также, что в Киеве и европейских столицах воспримут эти договоренности в том же русле, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы рассчитываем, что администрация США продолжит усилия в русле тех пониманий и тех заделов, которые созданы на важнейшей встрече президентов на Аляске. И мы исходим из того, что никаких отклонений от этих пониманий не будет. Рассчитываем, что именно так в конечном итоге воспримут ситуацию и в Киеве, и в европейских столицах, где откровенный саботаж проводится. Сегодня по-другому назвать их действия невозможно", - заявил Рябков журналистам.
Россия рассчитывает, что США продолжат работу по договоренности на Аляске
