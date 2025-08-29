https://ria.ru/20250829/ssha-2038405644.html

США сократили помощь развивающимся странам

ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Белый дом сократил 3,2 миллиарда долларов помощи развивающимся странам, заявив, что многие программы "противоречат интересам США и не приносят пользы американцам", говорится в судебном документе, оказавшемся в распоряжении РИА Новости. В отчете уточняется, что из 3,9 миллиарда долларов ассигнований 2024 года по линии помощи развивающимся странам было изъято 3,18 миллиарда долларов. "Многие проекты оказывались в противоречии с американскими ценностями, вмешивались в дела других стран и помогали коррумпированным лидерам уходить от ответственности перед собственными гражданами, не принося при этом никакой пользы американцам", — говорится в документе. В качестве примеров приводятся 24,6 миллиона долларов на климатическую устойчивость в Гондурасе, 38,6 миллиона долларов на биоразнообразие и низкоуглеродное развитие в Западной Африке и 13,4 миллиона долларов на гражданскую активность в Зимбабве.

