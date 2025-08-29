https://ria.ru/20250829/ssha-2038360674.html

Зеленский выпрашивает у Европы и США несуществующие гарантии безопасности

Зеленский выпрашивает у Европы и США несуществующие гарантии безопасности - РИА Новости, 29.08.2025

Зеленский выпрашивает у Европы и США несуществующие гарантии безопасности

Владимир Зеленский выпрашивает у парламентов стран Европы и конгресса США поддержку несуществующих гарантий безопасности. РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T16:41:00+03:00

2025-08-29T16:41:00+03:00

2025-08-29T16:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

европа

владимир зеленский

дональд трамп

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009036371_0:0:5777:3250_1920x0_80_0_0_9ec77f234e6b52771cd29df6f99ca0d4.jpg

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский выпрашивает у парламентов стран Европы и конгресса США поддержку несуществующих гарантий безопасности. "Мы хотим, чтобы гарантии безопасности от стран Европы и от США были поддержаны парламентами и конгрессом соответственно. Мы хотим юридически обязывающих гарантий безопасности, мы не хотим Будапештский меморандум, мы не хотим Минские соглашения, мы хотим серьезный документ", - сказал Зеленский журналистам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что гарантии безопасности - одна из важнейших тем в поиске урегулирования на Украине, она фигурирует в повестке дня. Он также отметил, что считает неполезным для общей результативности вести разговор на эту тему в публичном формате. В пятницу газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщила, что официальные лица обсуждают численность войск от четырех до 60 тысяч военнослужащих, основную часть иностранного контингента среди которых составят французские и британские силы. Тем не менее, никакие страны пока не взяли на себя никаких обязательств. Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

https://ria.ru/20250829/ukraina-2038348293.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, европа, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков, нато, politico