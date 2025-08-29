Зеленский выпрашивает у Европы и США несуществующие гарантии безопасности

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский выпрашивает у парламентов стран Европы и конгресса США поддержку несуществующих гарантий безопасности. "Мы хотим, чтобы гарантии безопасности от стран Европы и от США были поддержаны парламентами и конгрессом соответственно. Мы хотим юридически обязывающих гарантий безопасности, мы не хотим Будапештский меморандум, мы не хотим Минские соглашения, мы хотим серьезный документ", - сказал Зеленский журналистам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что гарантии безопасности - одна из важнейших тем в поиске урегулирования на Украине, она фигурирует в повестке дня. Он также отметил, что считает неполезным для общей результативности вести разговор на эту тему в публичном формате. В пятницу газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщила, что официальные лица обсуждают численность войск от четырех до 60 тысяч военнослужащих, основную часть иностранного контингента среди которых составят французские и британские силы. Тем не менее, никакие страны пока не взяли на себя никаких обязательств. Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский выпрашивает у парламентов стран Европы и конгресса США поддержку несуществующих гарантий безопасности.
"Мы хотим, чтобы гарантии безопасности от стран Европы и от США были поддержаны парламентами и конгрессом соответственно. Мы хотим юридически обязывающих гарантий безопасности, мы не хотим Будапештский меморандум, мы не хотим Минские соглашения, мы хотим серьезный документ", - сказал Зеленский журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что гарантии безопасности - одна из важнейших тем в поиске урегулирования на Украине, она фигурирует в повестке дня. Он также отметил, что считает неполезным для общей результативности вести разговор на эту тему в публичном формате.
В пятницу газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщила, что официальные лица обсуждают численность войск от четырех до 60 тысяч военнослужащих, основную часть иностранного контингента среди которых составят французские и британские силы. Тем не менее, никакие страны пока не взяли на себя никаких обязательств.
Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
"Идут на убой". В Раде раскрыли, что Зеленский сделал с Украиной
Вчера, 15:39
 
