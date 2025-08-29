https://ria.ru/20250829/ssha-2038354027.html

Власти США пересмотрели решение о похоронах погибшей при штурме Капитолия

Власти США пересмотрели решение о похоронах погибшей при штурме Капитолия - РИА Новости, 29.08.2025

Власти США пересмотрели решение о похоронах погибшей при штурме Капитолия

Американские власти пересмотрели решение о похоронах ветерана ВВС США Эшли Бэббитт, погибшей при штурме Капитолия 6 января 2021 года - теперь ее семье... РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Американские власти пересмотрели решение о похоронах ветерана ВВС США Эшли Бэббитт, погибшей при штурме Капитолия 6 января 2021 года - теперь ее семье предлагают организовать похороны с военными почестями, сообщает телеканал MSNBC со ссылкой на письмо замминистра военно-воздушных сил Мэттью Донована ее родственникам. Бэббитт была ранена сотрудником полиции Капитолия, когда во время беспорядков 2021 года пыталась проникнуть через разбитое стекло в двери внутри здания конгресса в один из коридоров. Как видно на одном из видео очевидцев, выстрел был сделан с другой стороны двери с небольшого расстояния. Позднее она скончалась в больнице. Действия стрелявшего в нее сотрудника полиции были признаны оправданными и оставлены без последствий. "От имени главы ВВС (Троя Мейнка) я пишу, чтобы предложить военные похороны Эшли Бэббитт. Я знаю, что первоначальный запрос семьи был отклонен руководством ВВС в письме от 9 февраля 2021 года (на проведение похорон с почестями - ред.). Однако после пересмотра обстоятельств смерти Эшли и изучения информации, ставшей известной после этого, я убежден, что предыдущее решение было неверным", - говорится в письме, которое приводит канал. Помимо изменения решения администрации экс-президента Джо Байдена, членов семьи Бэббитт также пригласили в Пентагон, где им лично выскажут соболезнования в связи с утратой, уточняет телеканал. Шестого января 2021 года сторонники Трампа, который тогда занимал пост президента США, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Дональда Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после инаугурации в 2025 году Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысяч человек, осужденных за штурм Капитолия. Многим из тех, кто привлекался по делу, суды запрещали посещать Вашингтон или выезжать из штата даже после освобождения, Трамп обещал позвать их в Белый дом. Трамп не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за мошеннических действий демократов с бюллетенями по почте. В гонке тогда победил демократ Байден.

