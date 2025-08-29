https://ria.ru/20250829/ssha-2038274276.html
В США вывели сорта пшеницы, которые производят собственные удобрения
В США вывели сорта пшеницы, которые производят собственные удобрения - РИА Новости, 29.08.2025
В США вывели сорта пшеницы, которые производят собственные удобрения
Ученые в США вывели сорта пшеницы, которые самостоятельно производят удобрения, это открытие способно снизить загрязнение воздуха и воды по всему миру, сообщает РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T11:19:00+03:00
2025-08-29T11:19:00+03:00
2025-08-29T14:37:00+03:00
наука
в мире
сша
африка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885583152_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_96cf28fee7c57d00e5914a5fb3d77f57.jpg
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Ученые в США вывели сорта пшеницы, которые самостоятельно производят удобрения, это открытие способно снизить загрязнение воздуха и воды по всему миру, сообщает Калифорнийский университет в Дэвисе. По информации университета, на производство пшеницы уходит порядка 18% всех производимых в мире азотных удобрений, тогда как растения потребляют лишь около 30-50% азота, а остальное попадает в водоемы и атмосферу, нанося вред окружающей среде. "Ученые Калифорнийского университета в Дэвисе разработали сорта пшеницы, которые стимулируют производство собственного удобрения, что открывает путь к снижению загрязнения воздуха и воды во всем мире и сокращению затрат фермеров", - говорится в публикации. В сообщении отмечается, что ученые применили технологии генной модификации, чтобы растения производили излишки некоторых химических веществ. При их попадании в почву запускается реакция, в результате которой формируется удобрение. По словам преподавателя факультета науки о растениях упомянутого университета Эдуардо Блумвальда, открытие может сыграть большую роль в обеспечении продовольственной безопасности, повысив производительность малых ферм в Африке.
https://ria.ru/20250526/frantsija-2019089421.html
сша
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885583152_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ad0fda230e8c92f54e7fce220be39b4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, африка
Наука, В мире, США, Африка
В США вывели сорта пшеницы, которые производят собственные удобрения
В Калифорнии вывели сорта пшеницы, которые сами производят удобрения
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Ученые в США вывели сорта пшеницы, которые самостоятельно производят удобрения, это открытие способно снизить загрязнение воздуха и воды по всему миру, сообщает Калифорнийский университет в Дэвисе.
По информации университета, на производство пшеницы уходит порядка 18% всех производимых в мире азотных удобрений, тогда как растения потребляют лишь около 30-50% азота, а остальное попадает в водоемы и атмосферу, нанося вред окружающей среде.
"Ученые Калифорнийского университета в Дэвисе разработали сорта пшеницы, которые стимулируют производство собственного удобрения, что открывает путь к снижению загрязнения воздуха и воды во всем мире и сокращению затрат фермеров", - говорится в публикации.
В сообщении отмечается, что ученые применили технологии генной модификации, чтобы растения производили излишки некоторых химических веществ. При их попадании в почву запускается реакция, в результате которой формируется удобрение.
По словам преподавателя факультета науки о растениях упомянутого университета Эдуардо Блумвальда, открытие может сыграть большую роль в обеспечении продовольственной безопасности, повысив производительность малых ферм в Африке
.