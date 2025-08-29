Рейтинг@Mail.ru
В США вывели сорта пшеницы, которые производят собственные удобрения
Наука
 
11:19 29.08.2025 (обновлено: 14:37 29.08.2025)
В США вывели сорта пшеницы, которые производят собственные удобрения
В США вывели сорта пшеницы, которые производят собственные удобрения - РИА Новости, 29.08.2025
В США вывели сорта пшеницы, которые производят собственные удобрения
Ученые в США вывели сорта пшеницы, которые самостоятельно производят удобрения, это открытие способно снизить загрязнение воздуха и воды по всему миру, сообщает РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Ученые в США вывели сорта пшеницы, которые самостоятельно производят удобрения, это открытие способно снизить загрязнение воздуха и воды по всему миру, сообщает Калифорнийский университет в Дэвисе. По информации университета, на производство пшеницы уходит порядка 18% всех производимых в мире азотных удобрений, тогда как растения потребляют лишь около 30-50% азота, а остальное попадает в водоемы и атмосферу, нанося вред окружающей среде. "Ученые Калифорнийского университета в Дэвисе разработали сорта пшеницы, которые стимулируют производство собственного удобрения, что открывает путь к снижению загрязнения воздуха и воды во всем мире и сокращению затрат фермеров", - говорится в публикации. В сообщении отмечается, что ученые применили технологии генной модификации, чтобы растения производили излишки некоторых химических веществ. При их попадании в почву запускается реакция, в результате которой формируется удобрение. По словам преподавателя факультета науки о растениях упомянутого университета Эдуардо Блумвальда, открытие может сыграть большую роль в обеспечении продовольственной безопасности, повысив производительность малых ферм в Африке.
В США вывели сорта пшеницы, которые производят собственные удобрения

В Калифорнии вывели сорта пшеницы, которые сами производят удобрения

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Ученые в США вывели сорта пшеницы, которые самостоятельно производят удобрения, это открытие способно снизить загрязнение воздуха и воды по всему миру, сообщает Калифорнийский университет в Дэвисе.
По информации университета, на производство пшеницы уходит порядка 18% всех производимых в мире азотных удобрений, тогда как растения потребляют лишь около 30-50% азота, а остальное попадает в водоемы и атмосферу, нанося вред окружающей среде.
"Ученые Калифорнийского университета в Дэвисе разработали сорта пшеницы, которые стимулируют производство собственного удобрения, что открывает путь к снижению загрязнения воздуха и воды во всем мире и сокращению затрат фермеров", - говорится в публикации.
В сообщении отмечается, что ученые применили технологии генной модификации, чтобы растения производили излишки некоторых химических веществ. При их попадании в почву запускается реакция, в результате которой формируется удобрение.
По словам преподавателя факультета науки о растениях упомянутого университета Эдуардо Блумвальда, открытие может сыграть большую роль в обеспечении продовольственной безопасности, повысив производительность малых ферм в Африке.
