Священник рассказал о празднике Спаса Нерукотворного

Священник рассказал о празднике Спаса Нерукотворного - РИА Новости, 29.08.2025

Священник рассказал о празднике Спаса Нерукотворного

Образ Спаса Нерукотворного - первая икона в истории христианства, она имеет божественное происхождение, молитва перед ней облагораживает сердца, дает надежду

2025-08-29

2025-08-29T00:47:00+03:00

2025-08-29T05:49:00+03:00

религия

эдесса

иерусалим

россия

иисус христос

московская духовная академия

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968694237_0:260:3071:1987_1920x0_80_0_0_dd193a33153c1650ded717f522250b1f.jpg

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Образ Спаса Нерукотворного - первая икона в истории христианства, она имеет божественное происхождение, молитва перед ней облагораживает сердца, дает надежду, отгоняет уныние, освящает бытие, заявил РИА Новости доцент Московской духовной академии, служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов. В Русской православной церкви 29 августа отмечают праздник Перенесения Нерукотворного образа Спасителя из Эдессы в Константинополь (праздник Спаса Нерукотворного). По преданию, царь ближневосточного города Эдесса по имени Авгарь заболел проказой, которую не удавалось вылечить. Однажды он услышал о палестинском проповеднике Иисусе Христе и послал к нему своего живописца Ананию, поручив создать изображение Учителя. Ананий пришел в Иерусалим и увидел Иисуса Христа, окруженного народом, художник попытался издали запечатлеть образ Иисуса, но это ему никак не удавалось. Христос сам подозвал Ананию, передал для Авгаря краткое письмо, в котором обещал прислать своего ученика для исцеления от проказы и наставления ко спасению. Потом Господь попросил принести воду и льняное полотенце (убрус). Он умылся, вытер лицо убрусом, и на нем отпечатался его лик. Художник отвез Авгарю убрус, прикоснувшись к нему царь исцелился и впоследствии принял крещение от одного из апостолов. Убрус хранился в Эдессе вплоть до 944 года, когда город захватили мусульмане, он был перенесен в столицу православия Константинополь. "Спас Нерукотворный - так принято называть особую икону, по сути, первую икону в истории христианства, возникшую без участия человеческих рук, она имеет божественное происхождение. Главный аспект праздника заключает в том, что почитая образ, на иконе отображенный, мы восходим к первому образу, мы поклоняемся не доскам и краскам, а обращаемся с молитвой к тому, кто на иконе изображен. Эта молитва облагораживает наши сердца, дает нам надежду, отгоняет уныние и освещает наше бытие. А еще напоминает нам о том, к чему мы призваны, кем мы должны быть, какими мы Богом задуманы. Икона – это, если хотите, такой осязаемый манифест христианского гуманизма", - рассказал священник. Собеседник агентства подчеркнул, что седьмой Вселенский собор "ссылался на феномен Спаса Нерукотворного как на подтверждение важности почитания икон, так как иконы представляют собой не человеческое изобретение, а божественный завет". "Если сравнить изображения святых с выражением лиц многих наших современников, становится очевидным, что подчас люди вообще забывают о том, для чего они в этот мир пришли, для чего они живут. Часто происходит довольно обидная подмена, когда люди вместо того, чтобы жить в любви, в милосердии, заботиться не только о себе, но и окружающих, выбирают какие-то совсем другие цели, что в конечном счете отражается в том числе и на лице", - отметил Борисов. В народе праздник Спаса Нерукотворного получил название "Ореховый спас", исторически это связано с тем, что в августе в России созревали лесные орехи и эти плоды так же, как и яблоки, приносили в храм для освящения. "Традиция освящать плоды - это стремление напомнить людям, что Бога надо благодарить за урожай и не только, а вообще за все те добрые вещи, которые в жизни происходят. На самом деле, это ведь иллюзия, что мы в нашей жизни все полностью контролируем и способны самостоятельно все управить и организовать. Человек религиозный и даже не совсем религиозный, а просто разумный, понимает, насколько неустойчивым является окружающее нас бытие", - сказал священник. По преданию, когда Константинополь был завоеван крестоносцами в 1204 году, как и многие другие святыни, образ Спас Нерукотворный был из Константинополя вывезен на запад. Существует несколько версий дальнейшей судьбы образа, одна из них, что он был был утрачен, потому что корабль, на котором перевозили образ, затонул.

2025

