https://ria.ru/20250829/sovfedja-2038257740.html

В Совфеде отреагировали на удаление русскоязычной версии сайта Зеленского

В Совфеде отреагировали на удаление русскоязычной версии сайта Зеленского - РИА Новости, 29.08.2025

В Совфеде отреагировали на удаление русскоязычной версии сайта Зеленского

Украина продолжает вести линию на вытеснение всего русского и укрепляет курс анти-России своими изменениями на сайте Владимира Зеленского, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T10:33:00+03:00

2025-08-29T10:33:00+03:00

2025-08-29T10:33:00+03:00

в мире

украина

россия

республика крым

александр волошин

владимир путин

владимир зеленский

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147589/59/1475895907_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e67fe9f535cab0878e66457b69c0948.jpg

ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украина продолжает вести линию на вытеснение всего русского и укрепляет курс анти-России своими изменениями на сайте Владимира Зеленского, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. "С сайта офиса президента Украины убрали русскоязычную версию. На первый взгляд новость малозначительная, но весьма показательная. Этот шаг является прямым продолжением линии на вытеснение всего русского и укрепляет курс Украины как анти-России. Подобные действия идут вразрез со всеми предварительными договоренностями и сводят на нет усилия российской стороны на пути к мирному урегулированию конфликта. Более того, усугубляют раскол внутри самой Украины, где большинство жителей - русскоязычные", - рассказал Волошин. По его словам, киевский режим игнорирует принципы равноправия всех национальностей, заложенные в Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года. Этот документ является правовой основой украинской государственности. В нём, помимо равных прав национальностей, также прописаны принципы нейтрального статуса страны и отказа от ядерного оружия. Помимо этого, декларация стала юридическим основанием признания Россией украинских границ 1991 года. Но, начиная с 2014 года Киев стал последовательно демонтировать эти основы: притеснял русскоязычное население, провозгласил курс на вступление в НАТО и даже допускал возможность возобновления ядерной программы. "Вывод очевиден - Украина больше не может ссылаться на Декларацию 1990 года, как на источник легитимности своих границ и суверенитета, поскольку сама отвергла заложенные в ней постулаты. По сути, своими действиями киевские власти продолжают отменять сами себя - свою государственность, границы и право быть полноправным членом международного цивилизованного сообщества", - подытожил сенатор После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией , в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987633255.html

https://ria.ru/20250106/zelenskiy-1992666877.html

украина

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, республика крым, александр волошин, владимир путин, владимир зеленский, оон, нато, верховная рада украины