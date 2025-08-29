https://ria.ru/20250829/soveschanie-2038326661.html
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 29.08.2025
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T14:22:00+03:00
2025-08-29T14:22:00+03:00
2025-08-29T14:25:00+03:00
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Совещание прошло в режиме видеоконференции. Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза состоялось три недели назад, 8 августа. Тогда обсуждались вопросы региональной безопасности.
Путин на совещании с постоянными членами Совбеза
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза.
Обсуждалась работа на пространстве СНГ.
2025-08-29T14:22
