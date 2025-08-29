Рейтинг@Mail.ru
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 29.08.2025
14:22 29.08.2025 (обновлено: 14:25 29.08.2025)
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. РИА Новости, 29.08.2025
россия
политика
владимир путин
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Совещание прошло в режиме видеоконференции. Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза состоялось три недели назад, 8 августа. Тогда обсуждались вопросы региональной безопасности.
россия
россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Совещание прошло в режиме видеоконференции.
Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза состоялось три недели назад, 8 августа. Тогда обсуждались вопросы региональной безопасности.
Россия Политика Владимир Путин
 
 
