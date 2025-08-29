Рейтинг@Mail.ru
Солнцев и Комаров обсудили с законодателями ПФО поддержку инвесторов в ОЭЗ - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
10:54 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/solntsev-2038267022.html
Солнцев и Комаров обсудили с законодателями ПФО поддержку инвесторов в ОЭЗ
Солнцев и Комаров обсудили с законодателями ПФО поддержку инвесторов в ОЭЗ - РИА Новости, 29.08.2025
Солнцев и Комаров обсудили с законодателями ПФО поддержку инвесторов в ОЭЗ
Встреча законодателей Приволжского федерального округа и полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова прошла в Оренбурге в пятницу, на ней были РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T10:54:00+03:00
2025-08-29T10:54:00+03:00
оренбургская область
россия
оренбург
оренбургская область
евгений солнцев
игорь комаров
степан разин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861973315_0:54:3091:1793_1920x0_80_0_0_dbe3acee1db50ec7e3844d0a92a26cbe.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Встреча законодателей Приволжского федерального округа и полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова прошла в Оренбурге в пятницу, на ней были обсуждены меры поддержки инвесторов в особых экономических зонах, сообщил врио главы региона Евгений Солнцев. "Сегодня вместе с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Анатольевичем Комаровым, сенаторами, депутатами обсуждаем эффективность работы особых экономических зон в ПФО", – написал в своем телеграм-канале Солнцев. Он отметил, что особая экономическая зона "Оренбуржье" перезагружает региональную экономику. Так, в ближайшие пять лет в регионе появится более 20 новых предприятий. "Это позволит создать до 16 тысяч рабочих мест, увеличить доходность бюджета. Порядка 11 компаний уже выразили своё согласие стать резидентами технопарка", – сказал врио главы региона. Также Солнцев отметил, что лично для себя он ставит задачей повысить инвестиционную привлекательность Оренбургской области. "Будем развивать промышленный и сельскохозяйственный потенциал. На мой взгляд, он недооценен. У нас есть все возможности для этого", – заверил врио губернатора. Ранее Солнцев и Комаров запустили движение по участку магистрали, который соединяет улицу Степана Разина и Загородное шоссе в Оренбурге.
https://ria.ru/20250620/solntsev--2024210114.html
https://ria.ru/20250519/solntsev-2017915059.html
россия
оренбург
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861973315_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_21ebed2b25bc2b2fe93e1263fead2471.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оренбург, оренбургская область, евгений солнцев, игорь комаров, степан разин
Оренбургская область, Россия, Оренбург, Оренбургская область, Евгений Солнцев, Игорь Комаров, Степан Разин
Солнцев и Комаров обсудили с законодателями ПФО поддержку инвесторов в ОЭЗ

Солнцев и Комаров провели встречу с законодателями ПФО в Оренбурге

© Фото : Правительство Донецкой Народной РеспубликиЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Фото : Правительство Донецкой Народной Республики
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Встреча законодателей Приволжского федерального округа и полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова прошла в Оренбурге в пятницу, на ней были обсуждены меры поддержки инвесторов в особых экономических зонах, сообщил врио главы региона Евгений Солнцев.
"Сегодня вместе с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Анатольевичем Комаровым, сенаторами, депутатами обсуждаем эффективность работы особых экономических зон в ПФО", – написал в своем телеграм-канале Солнцев.
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Солнцев представил туристические места Оренбуржья на ПМЭФ
20 июня, 13:42
Он отметил, что особая экономическая зона "Оренбуржье" перезагружает региональную экономику. Так, в ближайшие пять лет в регионе появится более 20 новых предприятий.
"Это позволит создать до 16 тысяч рабочих мест, увеличить доходность бюджета. Порядка 11 компаний уже выразили своё согласие стать резидентами технопарка", – сказал врио главы региона.
Также Солнцев отметил, что лично для себя он ставит задачей повысить инвестиционную привлекательность Оренбургской области.
"Будем развивать промышленный и сельскохозяйственный потенциал. На мой взгляд, он недооценен. У нас есть все возможности для этого", – заверил врио губернатора.
Ранее Солнцев и Комаров запустили движение по участку магистрали, который соединяет улицу Степана Разина и Загородное шоссе в Оренбурге.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Солнцев ознакомился с работой предприятий Бузулукского района Оренбуржья
19 мая, 18:17
 
Оренбургская областьРоссияОренбургОренбургская областьЕвгений СолнцевИгорь КомаровСтепан Разин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала