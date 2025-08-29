https://ria.ru/20250829/solntsev-2038267022.html

Солнцев и Комаров обсудили с законодателями ПФО поддержку инвесторов в ОЭЗ

Встреча законодателей Приволжского федерального округа и полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова прошла в Оренбурге в пятницу, на ней были

2025-08-29T10:54:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861973315_0:54:3091:1793_1920x0_80_0_0_dbe3acee1db50ec7e3844d0a92a26cbe.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Встреча законодателей Приволжского федерального округа и полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова прошла в Оренбурге в пятницу, на ней были обсуждены меры поддержки инвесторов в особых экономических зонах, сообщил врио главы региона Евгений Солнцев. "Сегодня вместе с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Анатольевичем Комаровым, сенаторами, депутатами обсуждаем эффективность работы особых экономических зон в ПФО", – написал в своем телеграм-канале Солнцев. Он отметил, что особая экономическая зона "Оренбуржье" перезагружает региональную экономику. Так, в ближайшие пять лет в регионе появится более 20 новых предприятий. "Это позволит создать до 16 тысяч рабочих мест, увеличить доходность бюджета. Порядка 11 компаний уже выразили своё согласие стать резидентами технопарка", – сказал врио главы региона. Также Солнцев отметил, что лично для себя он ставит задачей повысить инвестиционную привлекательность Оренбургской области. "Будем развивать промышленный и сельскохозяйственный потенциал. На мой взгляд, он недооценен. У нас есть все возможности для этого", – заверил врио губернатора. Ранее Солнцев и Комаров запустили движение по участку магистрали, который соединяет улицу Степана Разина и Загородное шоссе в Оренбурге.

