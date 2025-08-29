https://ria.ru/20250829/solntsev-2038267022.html
Солнцев и Комаров обсудили с законодателями ПФО поддержку инвесторов в ОЭЗ
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Встреча законодателей Приволжского федерального округа и полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова прошла в Оренбурге в пятницу, на ней были обсуждены меры поддержки инвесторов в особых экономических зонах, сообщил врио главы региона Евгений Солнцев. "Сегодня вместе с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Анатольевичем Комаровым, сенаторами, депутатами обсуждаем эффективность работы особых экономических зон в ПФО", – написал в своем телеграм-канале Солнцев. Он отметил, что особая экономическая зона "Оренбуржье" перезагружает региональную экономику. Так, в ближайшие пять лет в регионе появится более 20 новых предприятий. "Это позволит создать до 16 тысяч рабочих мест, увеличить доходность бюджета. Порядка 11 компаний уже выразили своё согласие стать резидентами технопарка", – сказал врио главы региона. Также Солнцев отметил, что лично для себя он ставит задачей повысить инвестиционную привлекательность Оренбургской области. "Будем развивать промышленный и сельскохозяйственный потенциал. На мой взгляд, он недооценен. У нас есть все возможности для этого", – заверил врио губернатора. Ранее Солнцев и Комаров запустили движение по участку магистрали, который соединяет улицу Степана Разина и Загородное шоссе в Оренбурге.
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Встреча законодателей Приволжского федерального округа и полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова прошла в Оренбурге в пятницу, на ней были обсуждены меры поддержки инвесторов в особых экономических зонах, сообщил врио главы региона Евгений Солнцев.
"Сегодня вместе с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Анатольевичем Комаровым, сенаторами, депутатами обсуждаем эффективность работы особых экономических зон в ПФО", – написал в своем телеграм-канале Солнцев.
Он отметил, что особая экономическая зона "Оренбуржье" перезагружает региональную экономику. Так, в ближайшие пять лет в регионе появится более 20 новых предприятий.
"Это позволит создать до 16 тысяч рабочих мест, увеличить доходность бюджета. Порядка 11 компаний уже выразили своё согласие стать резидентами технопарка", – сказал врио главы региона.
Также Солнцев отметил, что лично для себя он ставит задачей повысить инвестиционную привлекательность Оренбургской области.
"Будем развивать промышленный и сельскохозяйственный потенциал. На мой взгляд, он недооценен. У нас есть все возможности для этого", – заверил врио губернатора.
Ранее Солнцев и Комаров запустили движение по участку магистрали, который соединяет улицу Степана Разина и Загородное шоссе в Оренбурге.