https://ria.ru/20250829/sng-2038331437.html

Путин оценил важность работы на пространстве СНГ

Путин оценил важность работы на пространстве СНГ - РИА Новости, 29.08.2025

Путин оценил важность работы на пространстве СНГ

Президент РФ Владимир Путин назвал одним из важнейших направлений российской политики работу на пространстве СНГ. РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T14:37:00+03:00

2025-08-29T14:37:00+03:00

2025-08-29T14:45:00+03:00

россия

владимир путин

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038331234_0:0:3011:1695_1920x0_80_0_0_12360ac7f931388e4b0c826241661d16.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал одним из важнейших направлений российской политики работу на пространстве СНГ. "Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу. Президент РФ предложил на совещании поговорить о работе с некоторыми странами СНГ. "О том, что является первоочередным на этом направлении, важным для нас и что мы должны рассматривать в качестве наших ближайших шагов и целей на этом важнейшем для нас направлении", - добавил Путин.

https://ria.ru/20250829/sng-2038327173.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, снг