Путин оценил важность работы на пространстве СНГ
Путин оценил важность работы на пространстве СНГ - РИА Новости, 29.08.2025
Путин оценил важность работы на пространстве СНГ
Президент РФ Владимир Путин назвал одним из важнейших направлений российской политики работу на пространстве СНГ. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T14:37:00+03:00
2025-08-29T14:37:00+03:00
2025-08-29T14:45:00+03:00
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал одним из важнейших направлений российской политики работу на пространстве СНГ. "Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу. Президент РФ предложил на совещании поговорить о работе с некоторыми странами СНГ. "О том, что является первоочередным на этом направлении, важным для нас и что мы должны рассматривать в качестве наших ближайших шагов и целей на этом важнейшем для нас направлении", - добавил Путин.
