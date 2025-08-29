Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил важность работы на пространстве СНГ - РИА Новости, 29.08.2025
14:37 29.08.2025 (обновлено: 14:45 29.08.2025)
Путин оценил важность работы на пространстве СНГ
Президент РФ Владимир Путин назвал одним из важнейших направлений российской политики работу на пространстве СНГ. РИА Новости, 29.08.2025
россия
владимир путин
снг
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал одним из важнейших направлений российской политики работу на пространстве СНГ. "Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу. Президент РФ предложил на совещании поговорить о работе с некоторыми странами СНГ. "О том, что является первоочередным на этом направлении, важным для нас и что мы должны рассматривать в качестве наших ближайших шагов и целей на этом важнейшем для нас направлении", - добавил Путин.
россия
россия, владимир путин, снг
Россия, Владимир Путин, СНГ
Путин оценил важность работы на пространстве СНГ

Путин назвал работу на пространстве СНГ одним из важнейших направлений политики

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал одним из важнейших направлений российской политики работу на пространстве СНГ.
"Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу.
Президент РФ предложил на совещании поговорить о работе с некоторыми странами СНГ.
"О том, что является первоочередным на этом направлении, важным для нас и что мы должны рассматривать в качестве наших ближайших шагов и целей на этом важнейшем для нас направлении", - добавил Путин.
Путин на совещании СБ предложил обсудить работу со странами СНГ
