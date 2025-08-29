https://ria.ru/20250829/smi-2038345402.html
Уиткофф больше не пользуется услугами российского переводчика, пишут СМИ
2025-08-29T15:24:00+03:00
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф, подвергшийся критике за то, что, находясь в России, прибег к помощи российских переводчиков, теперь пользуется услугами специалиста из американского госдепа, пишет газета Politico со ссылкой на чиновника. В мае телеканал NBC сообщал, что Уиткофф пользовался услугами российских переводчиков во время встреч с президентом России Владимиром Путиным, не взяв для этих целей американского специалиста. Отмечалось, что тем самым Уиткофф нарушил давно устоявшийся протокол. "После того, как он подвергся критике за использование услуг переводчика (президента России Владимира - ред.) Путина в России, Уиткофф во время официальных встреч теперь пользуется услугами переводчика из госдепартамента", - говорится в публикации.
