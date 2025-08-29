Рейтинг@Mail.ru
29.08.2025
Уиткофф больше не пользуется услугами российского переводчика, пишут СМИ
15:24 29.08.2025
Уиткофф больше не пользуется услугами российского переводчика, пишут СМИ
в мире
россия
стив уиткофф
владимир путин
дональд трамп
politico
nbc
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф, подвергшийся критике за то, что, находясь в России, прибег к помощи российских переводчиков, теперь пользуется услугами специалиста из американского госдепа, пишет газета Politico со ссылкой на чиновника. В мае телеканал NBC сообщал, что Уиткофф пользовался услугами российских переводчиков во время встреч с президентом России Владимиром Путиным, не взяв для этих целей американского специалиста. Отмечалось, что тем самым Уиткофф нарушил давно устоявшийся протокол. "После того, как он подвергся критике за использование услуг переводчика (президента России Владимира - ред.) Путина в России, Уиткофф во время официальных встреч теперь пользуется услугами переводчика из госдепартамента", - говорится в публикации.
в мире, россия, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп, politico, nbc
В мире, Россия, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дональд Трамп, Politico, NBC
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСпецпосланик президента США Стив Уиткофф
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф, подвергшийся критике за то, что, находясь в России, прибег к помощи российских переводчиков, теперь пользуется услугами специалиста из американского госдепа, пишет газета Politico со ссылкой на чиновника.
В мае телеканал NBC сообщал, что Уиткофф пользовался услугами российских переводчиков во время встреч с президентом России Владимиром Путиным, не взяв для этих целей американского специалиста. Отмечалось, что тем самым Уиткофф нарушил давно устоявшийся протокол.
"После того, как он подвергся критике за использование услуг переводчика (президента России Владимира - ред.) Путина в России, Уиткофф во время официальных встреч теперь пользуется услугами переводчика из госдепартамента", - говорится в публикации.
Заголовок открываемого материала