Главе кубанского отделения ДОСААФ вменяют ущерб на 40 миллионов рублей

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Арестованному главе кубанского отделения ДОСААФ Борису Левитскому вменяют ущерб более чем на 40 миллионов рублей по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили в ГВСУ СК РФ. Следствием установлено, что Левитский в 2023 году, действуя из корыстной заинтересованности и вопреки законным интересам ДОСААФ России, в нарушение организационно-правовых документов незаконно заключил договор аренды помещений краснодарского тира по цене значительно ниже рыночной. "ДОСААФ России был причинен ущерб в размере свыше 40 миллионов рублей", - сказали в ведомстве. В итоге, как отметили в СК, помещения тира, предназначенные для патриотического воспитания детей в спортивных секциях, длительное время использовались не по назначению.

