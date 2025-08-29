https://ria.ru/20250829/sk-2038346882.html
Главе кубанского отделения ДОСААФ вменяют ущерб на 40 миллионов рублей
Главе кубанского отделения ДОСААФ вменяют ущерб на 40 миллионов рублей - РИА Новости, 29.08.2025
Главе кубанского отделения ДОСААФ вменяют ущерб на 40 миллионов рублей
Арестованному главе кубанского отделения ДОСААФ Борису Левитскому вменяют ущерб более чем на 40 миллионов рублей по делу о злоупотреблении полномочиями,... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T15:31:00+03:00
2025-08-29T15:31:00+03:00
2025-08-29T15:31:00+03:00
происшествия
россия
досааф
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Арестованному главе кубанского отделения ДОСААФ Борису Левитскому вменяют ущерб более чем на 40 миллионов рублей по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили в ГВСУ СК РФ. Следствием установлено, что Левитский в 2023 году, действуя из корыстной заинтересованности и вопреки законным интересам ДОСААФ России, в нарушение организационно-правовых документов незаконно заключил договор аренды помещений краснодарского тира по цене значительно ниже рыночной. "ДОСААФ России был причинен ущерб в размере свыше 40 миллионов рублей", - сказали в ведомстве. В итоге, как отметили в СК, помещения тира, предназначенные для патриотического воспитания детей в спортивных секциях, длительное время использовались не по назначению.
https://ria.ru/20250301/krasnojarsk-2002425045.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, досааф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, ДОСААФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Главе кубанского отделения ДОСААФ вменяют ущерб на 40 миллионов рублей
СК: главе кубанского отделения ДОСААФ Левитскому вменяется ущерб на 40 млн руб