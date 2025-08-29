Рейтинг@Mail.ru
Главе кубанского отделения ДОСААФ вменяют ущерб на 40 миллионов рублей
15:31 29.08.2025
Главе кубанского отделения ДОСААФ вменяют ущерб на 40 миллионов рублей
Главе кубанского отделения ДОСААФ вменяют ущерб на 40 миллионов рублей - РИА Новости, 29.08.2025
Главе кубанского отделения ДОСААФ вменяют ущерб на 40 миллионов рублей
Арестованному главе кубанского отделения ДОСААФ Борису Левитскому вменяют ущерб более чем на 40 миллионов рублей по делу о злоупотреблении полномочиями
происшествия
россия
досааф
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Арестованному главе кубанского отделения ДОСААФ Борису Левитскому вменяют ущерб более чем на 40 миллионов рублей по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили в ГВСУ СК РФ. Следствием установлено, что Левитский в 2023 году, действуя из корыстной заинтересованности и вопреки законным интересам ДОСААФ России, в нарушение организационно-правовых документов незаконно заключил договор аренды помещений краснодарского тира по цене значительно ниже рыночной. "ДОСААФ России был причинен ущерб в размере свыше 40 миллионов рублей", - сказали в ведомстве. В итоге, как отметили в СК, помещения тира, предназначенные для патриотического воспитания детей в спортивных секциях, длительное время использовались не по назначению.
россия
происшествия, россия, досааф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, ДОСААФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Главе кубанского отделения ДОСААФ вменяют ущерб на 40 миллионов рублей

СК: главе кубанского отделения ДОСААФ Левитскому вменяется ущерб на 40 млн руб

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Арестованному главе кубанского отделения ДОСААФ Борису Левитскому вменяют ущерб более чем на 40 миллионов рублей по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили в ГВСУ СК РФ.
Следствием установлено, что Левитский в 2023 году, действуя из корыстной заинтересованности и вопреки законным интересам ДОСААФ России, в нарушение организационно-правовых документов незаконно заключил договор аренды помещений краснодарского тира по цене значительно ниже рыночной.
"ДОСААФ России был причинен ущерб в размере свыше 40 миллионов рублей", - сказали в ведомстве.
В итоге, как отметили в СК, помещения тира, предназначенные для патриотического воспитания детей в спортивных секциях, длительное время использовались не по назначению.
Суд - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Суд арестовал советника мэра Красноярска
1 марта, 10:56
 
ПроисшествияРоссияДОСААФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
