15:29 29.08.2025
Главу кубанского отделения ДОСААФ обвинили в незаконной аренде тира
россия
досааф
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава кубанского отделения ДОСААФ Борис Левитский, по версии следствия, заключил договор аренды помещений Краснодарского тира по заниженной цене, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК РФ. "Следствием установлено, что Левитский в 2023 году, действуя из корыстной заинтересованности и вопреки законным интересам ДОСААФ России, в нарушение организационно-правовых документов незаконно заключил договор аренды помещений Краснодарского тира по цене значительно ниже рыночной", - сказали в ведомстве. В ГВСУ СК добавили, что от преступления помещения Краснодарского тира, предназначенные для патриотического воспитания детей в спортивных секциях, длительное время использовались не по назначению.
2025
россия, досааф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, ДОСААФ, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
РоссияДОСААФСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
