Главу кубанского отделения ДОСААФ обвинили в незаконной аренде тира

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава кубанского отделения ДОСААФ Борис Левитский, по версии следствия, заключил договор аренды помещений Краснодарского тира по заниженной цене, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК РФ. "Следствием установлено, что Левитский в 2023 году, действуя из корыстной заинтересованности и вопреки законным интересам ДОСААФ России, в нарушение организационно-правовых документов незаконно заключил договор аренды помещений Краснодарского тира по цене значительно ниже рыночной", - сказали в ведомстве. В ГВСУ СК добавили, что от преступления помещения Краснодарского тира, предназначенные для патриотического воспитания детей в спортивных секциях, длительное время использовались не по назначению.

