Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей 1 сентября

Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей 1 сентября

2025-08-29T07:54:00+03:00

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Локальные дожди возможны в Москве утром 1 сентября, но воздух к периоду школьных линеек прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Первого сентября скользнет холодный атмосферный фронт, небо нахмурится, отметившись небольшим локальным дождем преимущественно в период с 6 до 9 часов утра, ветры развернутся на свежие северные румбы, по силе 4-9 метров в секунду. Под утро не выше плюс 15, на период школьных линеек – около 20 тепла, дневная температура составит плюс 21 - плюс 24", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в последующие сутки благодаря скандинавскому антициклону снова распогодится, ночами посвежеет до плюс 10 - плюс 13 градусов, в дневные часы до плюс 18 - плюс 21. Это настоящее бабье лето.

