Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей 1 сентября - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:54 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/sinoptiki-2038238880.html
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей 1 сентября
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей 1 сентября - РИА Новости, 29.08.2025
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей 1 сентября
Локальные дожди возможны в Москве утром 1 сентября, но воздух к периоду школьных линеек прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T07:54:00+03:00
2025-08-29T07:54:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/122123/85/1221238574_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_eaf081016ed9a5a8638dec4a0f69af03.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Локальные дожди возможны в Москве утром 1 сентября, но воздух к периоду школьных линеек прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Первого сентября скользнет холодный атмосферный фронт, небо нахмурится, отметившись небольшим локальным дождем преимущественно в период с 6 до 9 часов утра, ветры развернутся на свежие северные румбы, по силе 4-9 метров в секунду. Под утро не выше плюс 15, на период школьных линеек – около 20 тепла, дневная температура составит плюс 21 - плюс 24", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в последующие сутки благодаря скандинавскому антициклону снова распогодится, ночами посвежеет до плюс 10 - плюс 13 градусов, в дневные часы до плюс 18 - плюс 21. Это настоящее бабье лето.
https://ria.ru/20250829/tishkovets-2038238568.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/122123/85/1221238574_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_1bc4c2a6fb0adf547820d0bdc4c713ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей 1 сентября

Тишковец: в Москве утром 1 сентября возможны локальные дожди

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкУченики на торжественной линейке в школе Москвы
Ученики на торжественной линейке в школе Москвы - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Ученики на торжественной линейке в школе Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Локальные дожди возможны в Москве утром 1 сентября, но воздух к периоду школьных линеек прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Первого сентября скользнет холодный атмосферный фронт, небо нахмурится, отметившись небольшим локальным дождем преимущественно в период с 6 до 9 часов утра, ветры развернутся на свежие северные румбы, по силе 4-9 метров в секунду. Под утро не выше плюс 15, на период школьных линеек – около 20 тепла, дневная температура составит плюс 21 - плюс 24", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в последующие сутки благодаря скандинавскому антициклону снова распогодится, ночами посвежеет до плюс 10 - плюс 13 градусов, в дневные часы до плюс 18 - плюс 21. Это настоящее бабье лето.
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Москвичам рассказали о потеплении в воскресение
Вчера, 07:51
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала