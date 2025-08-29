https://ria.ru/20250829/sinoptiki-2038222811.html

Синоптики не прогнозируют осадков во Владивостоке в дни ВЭФ

Синоптики не прогнозируют осадков во Владивостоке в дни ВЭФ - РИА Новости, 29.08.2025

Синоптики не прогнозируют осадков во Владивостоке в дни ВЭФ

Синоптики не прогнозируют осадков во Владивостоке в дни проведения юбилейного Восточного экономического форума, погода будет по-летнему теплой. РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T02:13:00+03:00

2025-08-29T02:13:00+03:00

2025-08-29T02:13:00+03:00

владивосток

амур (река)

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум (вэф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795501173_0:0:3235:1821_1920x0_80_0_0_2390a18d4c582b3803eaa53f2208ba5b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Синоптики не прогнозируют осадков во Владивостоке в дни проведения юбилейного Восточного экономического форума, погода будет по-летнему теплой. "По предварительному прогнозу, в период ВЭФ осадков не ожидается. Очередной циклон выйдет на Приморье, ориентировочно, 6 сентября. Но так как срок прогноза большой, то время начало дождей будет уточняться", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе. Как отметил в Telegram-канале Примгидромета глава ведомства Борис Кубай, в последние дни в Приморье дожди идут чаще, а температура воздуха ниже в связи с тем, что высотная фронтальная зона, долгое время располагавшаяся севернее Амура, сместилась южнее. Сейчас ее ось ориентирована вдоль широты Владивостока. "В начале сентября ожидается небольшое смещение фронтальной зоны к северу. Поэтому в период проведения ВЭФ во Владивостоке вероятны по-летнему теплые, более комфортные дни", - отметил синоптик. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250828/energetiki-2037993910.html

владивосток

амур (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, амур (река), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф)