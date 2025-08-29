Лукашенко призвал ШОС создать свою валюту
Лукашенко призвал ШОС создать свою валюту для международных расчетов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) следовало бы создать свою валюту для международных расчетов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая, видео интервью опубликовало госагентство Белта.
"На одном из заседаний я упрекнул наших коллег, что мы слишком медленно действуем. Может быть, уже давно надо было создать свою валюту для международных расчетов. Может, это будет юань, может быть, какая-то другая общая валюта. Но мы, пока нас не ударят хорошенько по голове, не можем двигаться. Я в этом ключе выступил", - рассказал Лукашенко.
По его словам, хотя такое заявление могло и не найти поддержки его международных коллег, но он был услышан.
Вместе с тем, сказал белорусский президент, Шанхайская организация развивается основательно и спокойно.
"Может, нам надо научиться развиваться по-китайски спокойно и уверенно. Поэтому мы будем в этом отношении двигаться", - сказал Лукашенко.
На вопрос про ожидания от саммита ШОС в Тяньцзине, белорусский лидер подчеркнул, что нет "какой-то чрезвычайщины" и он ожидает, что это будет обычное обсуждение наиболее острых вопросов с зарубежными коллегами.
"Если по одному вопросу я смогу договориться, это уже великое дело для нас. Мы не глобальная страна, мы не страдаем глобализмом. Нам достаточно по-китайски, понемногу (двигаться вперед - прим.), и мы будем иметь хорошее развитие", - заключил Лукашенко.