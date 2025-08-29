Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко призвал ШОС создать свою валюту - РИА Новости, 29.08.2025
17:29 29.08.2025
Лукашенко призвал ШОС создать свою валюту
Лукашенко призвал ШОС создать свою валюту - РИА Новости, 29.08.2025
Лукашенко призвал ШОС создать свою валюту
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) следовало бы создать свою валюту для международных расчетов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в... РИА Новости, 29.08.2025
в мире
белоруссия
китай
александр лукашенко
шос
МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) следовало бы создать свою валюту для международных расчетов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая, видео интервью опубликовало госагентство Белта. "На одном из заседаний я упрекнул наших коллег, что мы слишком медленно действуем. Может быть, уже давно надо было создать свою валюту для международных расчетов. Может, это будет юань, может быть, какая-то другая общая валюта. Но мы, пока нас не ударят хорошенько по голове, не можем двигаться. Я в этом ключе выступил", - рассказал Лукашенко. По его словам, хотя такое заявление могло и не найти поддержки его международных коллег, но он был услышан. Вместе с тем, сказал белорусский президент, Шанхайская организация развивается основательно и спокойно. "Может, нам надо научиться развиваться по-китайски спокойно и уверенно. Поэтому мы будем в этом отношении двигаться", - сказал Лукашенко. На вопрос про ожидания от саммита ШОС в Тяньцзине, белорусский лидер подчеркнул, что нет "какой-то чрезвычайщины" и он ожидает, что это будет обычное обсуждение наиболее острых вопросов с зарубежными коллегами. "Если по одному вопросу я смогу договориться, это уже великое дело для нас. Мы не глобальная страна, мы не страдаем глобализмом. Нам достаточно по-китайски, понемногу (двигаться вперед - прим.), и мы будем иметь хорошее развитие", - заключил Лукашенко.
белоруссия
китай
в мире, белоруссия, китай, александр лукашенко, шос
В мире, Белоруссия, Китай, Александр Лукашенко, ШОС
Лукашенко призвал ШОС создать свою валюту

Лукашенко призвал ШОС создать свою валюту для международных расчетов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) следовало бы создать свою валюту для международных расчетов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая, видео интервью опубликовало госагентство Белта.
"На одном из заседаний я упрекнул наших коллег, что мы слишком медленно действуем. Может быть, уже давно надо было создать свою валюту для международных расчетов. Может, это будет юань, может быть, какая-то другая общая валюта. Но мы, пока нас не ударят хорошенько по голове, не можем двигаться. Я в этом ключе выступил", - рассказал Лукашенко.
По его словам, хотя такое заявление могло и не найти поддержки его международных коллег, но он был услышан.
Вместе с тем, сказал белорусский президент, Шанхайская организация развивается основательно и спокойно.
"Может, нам надо научиться развиваться по-китайски спокойно и уверенно. Поэтому мы будем в этом отношении двигаться", - сказал Лукашенко.
На вопрос про ожидания от саммита ШОС в Тяньцзине, белорусский лидер подчеркнул, что нет "какой-то чрезвычайщины" и он ожидает, что это будет обычное обсуждение наиболее острых вопросов с зарубежными коллегами.
"Если по одному вопросу я смогу договориться, это уже великое дело для нас. Мы не глобальная страна, мы не страдаем глобализмом. Нам достаточно по-китайски, понемногу (двигаться вперед - прим.), и мы будем иметь хорошее развитие", - заключил Лукашенко.
В миреБелоруссияКитайАлександр ЛукашенкоШОС
 
 
