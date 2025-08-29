https://ria.ru/20250829/shos-2038377627.html

Лукашенко призвал ШОС создать свою валюту

МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) следовало бы создать свою валюту для международных расчетов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая, видео интервью опубликовало госагентство Белта. "На одном из заседаний я упрекнул наших коллег, что мы слишком медленно действуем. Может быть, уже давно надо было создать свою валюту для международных расчетов. Может, это будет юань, может быть, какая-то другая общая валюта. Но мы, пока нас не ударят хорошенько по голове, не можем двигаться. Я в этом ключе выступил", - рассказал Лукашенко. По его словам, хотя такое заявление могло и не найти поддержки его международных коллег, но он был услышан. Вместе с тем, сказал белорусский президент, Шанхайская организация развивается основательно и спокойно. "Может, нам надо научиться развиваться по-китайски спокойно и уверенно. Поэтому мы будем в этом отношении двигаться", - сказал Лукашенко. На вопрос про ожидания от саммита ШОС в Тяньцзине, белорусский лидер подчеркнул, что нет "какой-то чрезвычайщины" и он ожидает, что это будет обычное обсуждение наиболее острых вопросов с зарубежными коллегами. "Если по одному вопросу я смогу договориться, это уже великое дело для нас. Мы не глобальная страна, мы не страдаем глобализмом. Нам достаточно по-китайски, понемногу (двигаться вперед - прим.), и мы будем иметь хорошее развитие", - заключил Лукашенко.

