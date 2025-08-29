Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера" за неделю

https://ria.ru/20250829/sever-2038296708.html

Украинские войска потеряли за неделю свыше 1190 военнослужащих, 22 бронемашины в зоне ответственности группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска потеряли за неделю свыше 1190 военнослужащих, 22 бронемашины в зоне ответственности группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение недели подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, трех десантно-штурмовых, мотопехотной, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в Сумской области."В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери ВСУ составили свыше 1190 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины и 64 автомобиля. Уничтожены 27 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО, 46 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сводке министерства.

