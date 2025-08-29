https://ria.ru/20250829/serbija-2038330235.html

Вице-премьеру Сербии прислали по почте три пули

Правительству Сербии по почте прислали три пули на имя главы МВД Ивицы Дачича, отправитель посылки идентифицирован, сообщила пресс-служба МВД страны. РИА Новости, 29.08.2025

БЕЛГРАД, 29 авг – РИА Новости. Правительству Сербии по почте прислали три пули на имя главы МВД Ивицы Дачича, отправитель посылки идентифицирован, сообщила пресс-служба МВД страны. "Вчера, 28 августа 2025 года, во время регулярного разбора почты в здании правительства Сербии, был обнаружен конверт, адресованный вице-премьеру и главе МВД Ивице Дачичу. В ходе проверке на рентгене в конверте обнаружены три пули... Полиция установила личность отправителя, выясняются обстоятельства", - говорится в сообщении пресс-службы МВД в пятницу. Конверт был отправлен 26 августа из города Пожаревац. Посылка с пулями пришла во время обострения более чем девятимесячных протестов студентов и сторонников оппозиции. Очередные беспорядки произошли в ночь на четверг перед философским факультетом в городе Нови-Сад. Полиция применила спецсредства и силу, чтобы разогнать демонстрантов. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.

