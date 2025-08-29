https://ria.ru/20250829/schet-2038219183.html
Экономист раскрыла, сколько денег надо держать на накопительном счете
Экономист раскрыла, сколько денег надо держать на накопительном счете - РИА Новости, 29.08.2025
Экономист раскрыла, сколько денег надо держать на накопительном счете
На накопительном счете следует держать весь доход домохозяйства за вычетом обязательных трат и средств, которые идут на формирование “финансовой подушки”,... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T02:17:00+03:00
2025-08-29T02:17:00+03:00
2025-08-29T02:17:00+03:00
мери валишвили
рэу имени г. в. плеханова
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902235000_0:150:3105:1897_1920x0_80_0_0_fb00772a8c44a658150c1113d42e649e.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. На накопительном счете следует держать весь доход домохозяйства за вычетом обязательных трат и средств, которые идут на формирование “финансовой подушки”, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.Ставка по накопительным счетам обычно ниже, чем по срочным вкладам, зато деньги можно снять в любой момент без потери процентов.“На накопительном счете можно держать весь семейный бюджет за исключением сбережений ("подушки финансовой безопасности"). В резерв необходимо откладывать около 10% ежемесячного дохода. Оставшаяся сумма идет на покрытие текущих расходов”, — отметила Валишвили.По ее словам, четко планировать необязательные траты сложно, поэтому имеет смысл держать эти деньги на накопительном счете в виде буфера ликвидности и таким образом зарабатывать.
https://ria.ru/20250828/stavki-2037982381.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902235000_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_a95554d8209be86d3beb695e4bcb17b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мери валишвили, рэу имени г. в. плеханова, россия, экономика
Мери Валишвили, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Россия, Экономика
Экономист раскрыла, сколько денег надо держать на накопительном счете
Доцент Валишвили: на накопительном счете следует держать доход за вычетом трат