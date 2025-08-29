https://ria.ru/20250829/schet-2038219183.html

Экономист раскрыла, сколько денег надо держать на накопительном счете

Экономист раскрыла, сколько денег надо держать на накопительном счете - РИА Новости, 29.08.2025

Экономист раскрыла, сколько денег надо держать на накопительном счете

На накопительном счете следует держать весь доход домохозяйства за вычетом обязательных трат и средств, которые идут на формирование “финансовой подушки”,... РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. На накопительном счете следует держать весь доход домохозяйства за вычетом обязательных трат и средств, которые идут на формирование “финансовой подушки”, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.Ставка по накопительным счетам обычно ниже, чем по срочным вкладам, зато деньги можно снять в любой момент без потери процентов.“На накопительном счете можно держать весь семейный бюджет за исключением сбережений ("подушки финансовой безопасности"). В резерв необходимо откладывать около 10% ежемесячного дохода. Оставшаяся сумма идет на покрытие текущих расходов”, — отметила Валишвили.По ее словам, четко планировать необязательные траты сложно, поэтому имеет смысл держать эти деньги на накопительном счете в виде буфера ликвидности и таким образом зарабатывать.

