https://ria.ru/20250829/schedrin-2038395722.html
Поклонники Щедрина несут цветы к зданию Большого театра
Поклонники Щедрина несут цветы к зданию Большого театра - РИА Новости, 29.08.2025
Поклонники Щедрина несут цветы к зданию Большого театра
Поклонники таланта народного артиста СССР, великого композитора Родиона Щедрина несут цветы к историческому зданию Большого театра, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T18:26:00+03:00
2025-08-29T18:26:00+03:00
2025-08-29T18:26:00+03:00
культура
германия
москва
куйбышев
родион щедрин
андрей вознесенский
большой театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038395227_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fed7165989e916e11c9791043d085a41.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Поклонники таланта народного артиста СССР, великого композитора Родиона Щедрина несут цветы к историческому зданию Большого театра, передает корреспондент РИА Новости. Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни в Германии в ночь на пятницу. Поклонники таланта Щедрина принесли несколько букетов алых роз, белые и красные гвоздики, а также самодельную открытку с надписью "Спасибо за музыку СССР" и рисунком Конька-Горбунка, балет о котором входит в число самых известных сочинений Щедрина. В фойе Большого театра установили портрет композитора, рядом с которым появился букет алых роз, а также траурный венок от коллектива театра. Фойе исторического здания театра открыли в пятницу с 13.00 до 18.00, чтобы все желающие могли отдать дань памяти легендарному мастеру и возложить цветы. Ранее Большой театр сообщил, что фойе исторического здания Большого театра будет открыто 29-31 августа, чтобы почтить память Родиона Щедрина. Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве в семье музыканта-теоретика. В 1941-м он поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. С началом Великой Отечественной войны его семью эвакуировали в Куйбышев. После возвращения в столицу он продолжил обучение в Московском хоровом училище, завершив его в 1950 году. Среди самых известных сочинений Щедрина - Первая симфония (1958), балет "Конек-Горбунок" (1960), балет "Кармен-сюита" (1967), опера "Не только любовь" (1961), серия концертов для оркестра "Озорные частушки" (1963) и "Звоны"(1968), оратории "Поэтория" (на стихи поэта Андрея Вознесенского, 1968) и "Ленин в сердце народном" (1969).
https://ria.ru/20250829/muzyka-2038298933.html
германия
москва
куйбышев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038395227_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f00edd10a3dfe382afab91b3926e7f3a.jpg
Цветы у здания Большого театра в день смерти композитора Родиона Щедрина
Поклонники таланта народного артиста СССР, великого композитора Родиона Щедрина несут цветы к историческому зданию Большого театра, передает корреспондент РИА Новости
2025-08-29T18:26
true
PT0M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, москва, куйбышев, родион щедрин, андрей вознесенский, большой театр
Культура, Германия, Москва, Куйбышев, Родион Щедрин, Андрей Вознесенский, Большой театр
Поклонники Щедрина несут цветы к зданию Большого театра
Поклонники Родиона Щедрина несут цветы к историческому зданию Большого театра