Поклонники Щедрина несут цветы к зданию Большого театра

Поклонники Щедрина несут цветы к зданию Большого театра

2025-08-29T18:26:00+03:00

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Поклонники таланта народного артиста СССР, великого композитора Родиона Щедрина несут цветы к историческому зданию Большого театра, передает корреспондент РИА Новости. Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни в Германии в ночь на пятницу. Поклонники таланта Щедрина принесли несколько букетов алых роз, белые и красные гвоздики, а также самодельную открытку с надписью "Спасибо за музыку СССР" и рисунком Конька-Горбунка, балет о котором входит в число самых известных сочинений Щедрина. В фойе Большого театра установили портрет композитора, рядом с которым появился букет алых роз, а также траурный венок от коллектива театра. Фойе исторического здания театра открыли в пятницу с 13.00 до 18.00, чтобы все желающие могли отдать дань памяти легендарному мастеру и возложить цветы. Ранее Большой театр сообщил, что фойе исторического здания Большого театра будет открыто 29-31 августа, чтобы почтить память Родиона Щедрина. Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве в семье музыканта-теоретика. В 1941-м он поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. С началом Великой Отечественной войны его семью эвакуировали в Куйбышев. После возвращения в столицу он продолжил обучение в Московском хоровом училище, завершив его в 1950 году. Среди самых известных сочинений Щедрина - Первая симфония (1958), балет "Конек-Горбунок" (1960), балет "Кармен-сюита" (1967), опера "Не только любовь" (1961), серия концертов для оркестра "Озорные частушки" (1963) и "Звоны"(1968), оратории "Поэтория" (на стихи поэта Андрея Вознесенского, 1968) и "Ленин в сердце народном" (1969).

