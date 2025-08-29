Юрист рассказал, кому может отойти имущество Родиона Щедрина
Юрист Хаминский: имущество Родиона Щедрина может отойти государству
Композитор Родион Щедрин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Имущество великого композитора Родиона Щедрина может отойти государству, если в течение полугода не будут выявлены его наследники, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни в Германии в ночь на пятницу. Его жена, прима-балерина Майя Плисецкая, скончалась 2 мая 2015 года в возрасте 89 лет. Согласно завещанию, их прах будет развеян над Россией.
"Родион Щедрин был женат на балерине Большого театра Майе Плисецкой, однако детей у них не было. По закону наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя. Таким образом, с учетом того, что Майя Плисецкая умерла еще в 2015 году, наследников первой очереди у Щедрина нет", - рассказал Хаминский.
Как объяснил юрист, в отсутствие наследников первой очереди к наследованию призываются наследники второй, третьей и последующих очередей. Он уточнил, что к ним относятся полнородные и неполнородные братья и сестры, дяди и тети и другие родственники.
"Если же в течение шести месяцев наследники выявлены не будут, имущество наследодателя становится выморочным и переходит государству", - подчеркнул Хаминский.
Юрист напомнил, что в 2022 году Щедрин передал свою московскую квартиру на Тверской улице в дар Театральному музею имени А. А. Бахрушина.
"Однако у известных людей после смерти нередко появляются мнимые или настоящие внебрачные дети, которые тоже начинают претендовать на часть наследства. В таких случаях свое родство они будут должны подтвердить в судебном порядке", - отметил Хаминский.
Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве в семье музыканта-теоретика. В 1941-м он поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. С началом Великой Отечественной войны его семью эвакуировали в Куйбышев. После возвращения в столицу он продолжил обучение в Московском хоровом училище, завершив его в 1950 году.
Среди самых известных сочинений Щедрина - Первая симфония (1958), балет "Конек-Горбунок" (1960), балет "Кармен-сюита" (1967), опера "Не только любовь" (1961), серия концертов для оркестра "Озорные частушки" (1963) и "Звоны"(1968), оратории "Поэтория" (на стихи поэта Андрея Вознесенского, 1968) и "Ленин в сердце народном" (1969).