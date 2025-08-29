В музее Плисецкой рассказали, как Щедрин создавал музыку
Щедрин написал музыку к балету Алонсо "Кармен-сюита" за 20 дней
Композитор Родион Щедрин. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин за 20 дней написал музыку к одноактному балету хореографа Альберто Алонсо "Кармен-сюита", поставленному на основе оперы композитора Жоржа Бизе "Кармен", рассказали в музее-квартире Майи Плисецкой.
Щедрин умер в ночь на 29 августа в Германии, ему было 92 года. Музыка к балету "Кармен-сюита" - одна из наиболее известных работ композитора. Премьера спектакля состоялась в 1967 году на сцене Большого театра.
"Буквально за одну ночь он сделал черновик, чтобы они смогли начать реализацию этой постановки, а потом всего лишь за 20 дней он успел ее (музыку) полностью доделать", - рассказали в музее.
До этого с просьбой написать музыку к "Кармен" жена Щедрина, прима-балерина Майя Плисецкая обратилась к композиторам Дмитрию Шостаковичу и Араму Хачатуряну, но те отказались. Тогда к работе над "Кармен-сюитой" приступил Щедрин.
В музее подчеркнули, что после премьеры "Кармен-сюиты" самый ценный комментарий по поводу работы Щедрина оставил Шостакович. "Он успел дожить до этой премьеры, и он тогда направил Родиону Константиновичу письмо. Там он написал... что Бизе не было бы стыдно за эту переоркестрованную версию", - рассказали в музее.
Родион Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве в семье музыканта-теоретика. В 1941-м он поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. С началом Великой Отечественной войны его семью эвакуировали в Куйбышев. После возвращения в столицу он продолжил обучение в Московском хоровом училище, завершив его в 1950 году.
Среди самых известных сочинений Щедрина — Первая симфония (1958), балет "Конек-Горбунок" (1960), балет "Кармен-сюита" (1967), опера "Не только любовь" (1961), серия концертов для оркестра "Озорные частушки" (1963) и "Звоны"(1968), оратории "Поэтория" (на стихи поэта Андрея Вознесенского, 1968) и "Ленин в сердце народном" (1969).
