Генконсульство России в ФРГ рассказало об обстоятельствах смерти Щедрина
Генконсульство России в ФРГ рассказало об обстоятельствах смерти Щедрина
Композитор Родион Щедрин скончался 29 августа в Мюнхене в возрасте 92 лет, его близкие рассматривают возможность проведения прощальной церемонии, кремации и... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T13:53:00+03:00
2025-08-29T13:53:00+03:00
2025-08-29T14:24:00+03:00
БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Композитор Родион Щедрин скончался 29 августа в Мюнхене в возрасте 92 лет, его близкие рассматривают возможность проведения прощальной церемонии, кремации и доставки праха на Родину, заявили РИА Новости в генконсульстве РФ в Бонне."Родион Константинович Щедрин скончался в 1.20 29 августа текущего года в клинике Богенхаузен в Мюнхене в возрасте 92 лет вследствие обострившихся заболеваний, связанных с почтенным возрастом", - сообщили в дипведомстве.Отмечается также, что сотрудники генконсульства России в Бонне находятся в постоянном контакте с лицами, опекавшими его в последние годы его жизни."В настоящее время родственники и близкие рассматривают возможности проведения прощальной церемонии, кремации и доставки праха на Родину", - добавили в диппредствительстве.
Генконсульство России в ФРГ рассказало об обстоятельствах смерти Щедрина
Родион Щедрин умер в клинике в Мюнхене из-за обострившихся заболеваний