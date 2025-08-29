Генконсульство России в ФРГ рассказало об обстоятельствах смерти Щедрина

https://ria.ru/20250829/schedrin-2038319960.html

Композитор Родион Щедрин скончался 29 августа в Мюнхене в возрасте 92 лет, его близкие рассматривают возможность проведения прощальной церемонии, кремации и... РИА Новости, 29.08.2025

БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Композитор Родион Щедрин скончался 29 августа в Мюнхене в возрасте 92 лет, его близкие рассматривают возможность проведения прощальной церемонии, кремации и доставки праха на Родину, заявили РИА Новости в генконсульстве РФ в Бонне."Родион Константинович Щедрин скончался в 1.20 29 августа текущего года в клинике Богенхаузен в Мюнхене в возрасте 92 лет вследствие обострившихся заболеваний, связанных с почтенным возрастом", - сообщили в дипведомстве.Отмечается также, что сотрудники генконсульства России в Бонне находятся в постоянном контакте с лицами, опекавшими его в последние годы его жизни."В настоящее время родственники и близкие рассматривают возможности проведения прощальной церемонии, кремации и доставки праха на Родину", - добавили в диппредствительстве.

