Генконсульство России в ФРГ рассказало об обстоятельствах смерти Щедрина - РИА Новости, 29.08.2025
13:53 29.08.2025 (обновлено: 14:24 29.08.2025)
Генконсульство России в ФРГ рассказало об обстоятельствах смерти Щедрина
россия
германия
мюнхен
в мире
бонн
родион щедрин
БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Композитор Родион Щедрин скончался 29 августа в Мюнхене в возрасте 92 лет, его близкие рассматривают возможность проведения прощальной церемонии, кремации и доставки праха на Родину, заявили РИА Новости в генконсульстве РФ в Бонне."Родион Константинович Щедрин скончался в 1.20 29 августа текущего года в клинике Богенхаузен в Мюнхене в возрасте 92 лет вследствие обострившихся заболеваний, связанных с почтенным возрастом", - сообщили в дипведомстве.Отмечается также, что сотрудники генконсульства России в Бонне находятся в постоянном контакте с лицами, опекавшими его в последние годы его жизни."В настоящее время родственники и близкие рассматривают возможности проведения прощальной церемонии, кремации и доставки праха на Родину", - добавили в диппредствительстве.
россия
германия
мюнхен
бонн
россия, германия, мюнхен, в мире, бонн, родион щедрин
Россия, Германия, Мюнхен, В мире, Бонн, Родион Щедрин
БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Композитор Родион Щедрин скончался 29 августа в Мюнхене в возрасте 92 лет, его близкие рассматривают возможность проведения прощальной церемонии, кремации и доставки праха на Родину, заявили РИА Новости в генконсульстве РФ в Бонне.
"Родион Константинович Щедрин скончался в 1.20 29 августа текущего года в клинике Богенхаузен в Мюнхене в возрасте 92 лет вследствие обострившихся заболеваний, связанных с почтенным возрастом", - сообщили в дипведомстве.
Фойе Новой сцены Мариинки открыли, чтобы почтить память Щедрина
Вчера, 11:59
Отмечается также, что сотрудники генконсульства России в Бонне находятся в постоянном контакте с лицами, опекавшими его в последние годы его жизни.
"В настоящее время родственники и близкие рассматривают возможности проведения прощальной церемонии, кремации и доставки праха на Родину", - добавили в диппредствительстве.
NYT назвала Щедрина российской культурной иконой
Вчера, 11:31
 
