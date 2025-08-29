https://ria.ru/20250829/schedrin-2038298764.html

Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной Родиона Щедрина

Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной Родиона Щедрина - РИА Новости, 29.08.2025

Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной Родиона Щедрина

Министр культуры РФ Ольга Любимова в соболезнованиях в связи с уходом народного артиста СССР, композитора Родиона Щедрина отметила, что его легендарные оперы и... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T12:24:00+03:00

2025-08-29T12:24:00+03:00

2025-08-29T12:24:00+03:00

культура

ссср

россия

родион щедрин

ольга любимова

большой театр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038247936_0:120:3040:1830_1920x0_80_0_0_0459335143cffa3d01dd1b2763624709.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова в соболезнованиях в связи с уходом народного артиста СССР, композитора Родиона Щедрина отметила, что его легендарные оперы и симфонические сочинения вошли в золотой фонд музыкального искусства и продолжают звучать по всему миру. Утром в пятницу Большой театр сообщил, что Щедрин скончался на 93-м году жизни. "Ушел из жизни выдающийся композитор, народный артист СССР Родион Константинович Щедрин. Родион Константинович был настоящим мастером. Он принадлежал к числу тех творцов, чьи произведения стали неотъемлемой частью не только российской, но и мировой музыкальной культуры. Его легендарные оперы, многочисленные симфонические и камерные сочинения вошли в золотой фонд музыкального искусства и сегодня продолжают звучать по всему миру", - написала Любимова в своем Telegram-канале. Как отметила министр культуры, творчество Щедрина всегда отличалось глубиной, смелым художественным поиском и верностью традициям русской школы. "Его музыка вдохновляет слушателей самых разных поколений, объединяет и способствует развитию новых направлений в искусстве. С кончиной Родиона Константиновича ушла целая эпоха. Выражаю искренние соболезнования всем, кому выпала честь знать Родиона Константиновича и работать с ним. Светлая память!" - заключила министр.

https://ria.ru/20250829/balet-2038286503.html

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ссср, россия, родион щедрин, ольга любимова, большой театр