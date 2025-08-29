Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной Родиона Щедрина
Любимова: оперы Родиона Щедрина вошли в золотой фонд музыкального искусства
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова в соболезнованиях в связи с уходом народного артиста СССР, композитора Родиона Щедрина отметила, что его легендарные оперы и симфонические сочинения вошли в золотой фонд музыкального искусства и продолжают звучать по всему миру.
Утром в пятницу Большой театр сообщил, что Щедрин скончался на 93-м году жизни.
«
"Ушел из жизни выдающийся композитор, народный артист СССР Родион Константинович Щедрин. Родион Константинович был настоящим мастером. Он принадлежал к числу тех творцов, чьи произведения стали неотъемлемой частью не только российской, но и мировой музыкальной культуры. Его легендарные оперы, многочисленные симфонические и камерные сочинения вошли в золотой фонд музыкального искусства и сегодня продолжают звучать по всему миру", - написала Любимова в своем Telegram-канале.
Как отметила министр культуры, творчество Щедрина всегда отличалось глубиной, смелым художественным поиском и верностью традициям русской школы.
"Его музыка вдохновляет слушателей самых разных поколений, объединяет и способствует развитию новых направлений в искусстве. С кончиной Родиона Константиновича ушла целая эпоха. Выражаю искренние соболезнования всем, кому выпала честь знать Родиона Константиновича и работать с ним. Светлая память!" - заключила министр.