Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной Родиона Щедрина - РИА Новости, 29.08.2025
Культура
 
12:24 29.08.2025
Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной Родиона Щедрина
культура
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова в соболезнованиях в связи с уходом народного артиста СССР, композитора Родиона Щедрина отметила, что его легендарные оперы и симфонические сочинения вошли в золотой фонд музыкального искусства и продолжают звучать по всему миру. Утром в пятницу Большой театр сообщил, что Щедрин скончался на 93-м году жизни. "Ушел из жизни выдающийся композитор, народный артист СССР Родион Константинович Щедрин. Родион Константинович был настоящим мастером. Он принадлежал к числу тех творцов, чьи произведения стали неотъемлемой частью не только российской, но и мировой музыкальной культуры. Его легендарные оперы, многочисленные симфонические и камерные сочинения вошли в золотой фонд музыкального искусства и сегодня продолжают звучать по всему миру", - написала Любимова в своем Telegram-канале. Как отметила министр культуры, творчество Щедрина всегда отличалось глубиной, смелым художественным поиском и верностью традициям русской школы. "Его музыка вдохновляет слушателей самых разных поколений, объединяет и способствует развитию новых направлений в искусстве. С кончиной Родиона Константиновича ушла целая эпоха. Выражаю искренние соболезнования всем, кому выпала честь знать Родиона Константиновича и работать с ним. Светлая память!" - заключила министр.
Композитор Родион Щедрин - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Показ балета "Конек-горбунок" в Михайловском театре посвятят памяти Щедрина
