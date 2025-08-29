https://ria.ru/20250829/schedrin-2038291316.html
Фойе Новой сцены Мариинки открыли, чтобы почтить память Щедрина
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Фойе Новой сцены Мариинского театра будет открыто для возложения цветов в память о народном артисте СССР, великом композиторе Родионе Щедрине с 29 по 31 августа, сообщается в Telegram-канале театра. Утром в пятницу Большой театр сообщил, что Щедрин скончался на 93-м году жизни. "Сегодня, 29 августа, а также 30 и 31 августа - с 12.00 до 18.00 - фойе Новой сцены Мариинского театра будет открыто для возложения цветов в память о великом композиторе Родионе Щедрине", - говорится в сообщении. Как уточняется, вход свободный, осуществляется через главный вход в Мариинский-2.
