Фойе Новой сцены Мариинки открыли, чтобы почтить память Щедрина
11:59 29.08.2025 (обновлено: 14:08 29.08.2025)
Фойе Новой сцены Мариинки открыли, чтобы почтить память Щедрина
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Фойе Новой сцены Мариинского театра будет открыто для возложения цветов в память о народном артисте СССР, великом композиторе Родионе Щедрине с 29 по 31 августа, сообщается в Telegram-канале театра. Утром в пятницу Большой театр сообщил, что Щедрин скончался на 93-м году жизни. "Сегодня, 29 августа, а также 30 и 31 августа - с 12.00 до 18.00 - фойе Новой сцены Мариинского театра будет открыто для возложения цветов в память о великом композиторе Родионе Щедрине", - говорится в сообщении. Как уточняется, вход свободный, осуществляется через главный вход в Мариинский-2.
ссср, родион щедрин, мариинский театр, большой театр
СССР, Родион Щедрин, Мариинский театр, Большой театр
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФотография советского и российского композитора, пианиста, музыкального педагога Родиона Щедрина в фойе исторического здания Большого театра в Москве
Фотография советского и российского композитора, пианиста, музыкального педагога Родиона Щедрина в фойе исторического здания Большого театра в Москве
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Фойе Новой сцены Мариинского театра будет открыто для возложения цветов в память о народном артисте СССР, великом композиторе Родионе Щедрине с 29 по 31 августа, сообщается в Telegram-канале театра.
Утром в пятницу Большой театр сообщил, что Щедрин скончался на 93-м году жизни.
"Сегодня, 29 августа, а также 30 и 31 августа - с 12.00 до 18.00 - фойе Новой сцены Мариинского театра будет открыто для возложения цветов в память о великом композиторе Родионе Щедрине", - говорится в сообщении.
Как уточняется, вход свободный, осуществляется через главный вход в Мариинский-2.
СССРРодион ЩедринМариинский театрБольшой театр
 
 
