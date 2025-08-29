https://ria.ru/20250829/schedrin-2038260362.html
Источник сообщил подробности смерти Родиона Щедрина
Источник сообщил подробности смерти Родиона Щедрина
Источник сообщил подробности смерти Родиона Щедрина
Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин скончался в больнице в Германии, сообщил РИА Новости источник в его окружении. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T10:42:00+03:00
2025-08-29T10:42:00+03:00
2025-08-29T11:26:00+03:00
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин скончался в больнице в Германии, сообщил РИА Новости источник в его окружении.Щедрин умер на 93 году жизни сегодня ночью."Родион Константинович умер в больнице в Германии", - сказала собеседница агентства.
