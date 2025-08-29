Источник сообщил подробности смерти Родиона Щедрина

Рейтинг@Mail.ru
10:42 29.08.2025 (обновлено: 11:26 29.08.2025)
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин скончался в больнице в Германии, сообщил РИА Новости источник в его окружении.Щедрин умер на 93 году жизни сегодня ночью."Родион Константинович умер в больнице в Германии", - сказала собеседница агентства.
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин скончался в больнице в Германии, сообщил РИА Новости источник в его окружении.
Щедрин умер на 93 году жизни сегодня ночью.
"Родион Константинович умер в больнице в Германии", - сказала собеседница агентства.
 
