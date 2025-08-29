https://ria.ru/20250829/schedrin-2038240634.html

Умер Родион Щедрин

Советский и российский композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни, сообщается в Telegram-канале Большого театра.

культура

большой театр

родион щедрин

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Советский и российский композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни, сообщается в Telegram-канале Большого театра."Сегодня ночью на 93-м году ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин", — говорится в посте. Как рассказал источник РИА Новости, композитор умер в больнице в Германии.Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве. В 1941-м поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. С началом Великой Отечественной войны его семью эвакуировали в Куйбышев. После возвращения в столицу он продолжил обучение в Московском хоровом училище, завершив его в 1950 году. В 1959-м окончил аспирантуру Московской консерватории имени П. И. Чайковского.Среди самых известных сочинений Щедрина — Первая симфония (1958), балет "Конек-Горбунок" (1960), балет "Кармен-сюита" (1967), опера "Не только любовь" (1961), серия концертов для оркестра "Озорные частушки" (1963) и "Звоны"(1968), оратории "Поэтория" (на стихи поэта Андрея Вознесенского, 1968) и "Ленин в сердце народном" (1969).Щедрин — народный артист СССР (1981), лауреат Ленинской премии (1984). В 2022-м стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Награжден орденом Почета (2017).С 1958 года композитор был женат на балерине Майе Плисецкой (1925-2015).

