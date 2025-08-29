https://ria.ru/20250829/schedrin-2038239791.html
Умер Родион Щедрин
Умер Родион Щедрин - РИА Новости, 29.08.2025
Умер Родион Щедрин
Российский композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни, сообщил Большой театр в Telegram-канале.
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российский композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни, сообщил Большой театр в Telegram-канале."Сегодня ночью на 93-м году ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин", — говорится в заявлении.Композитор был уникальным явлением и эпохой в истории музыки. Его оперы, балеты и симфонии исполняются на главных мировых площадках на протяжении множества десятилетий, их сопровождает огромный успех.В Большом театре добавили, что творческое наследие Щедрина всегда находило отклик в сердцах публики. Его смерть стала невосполнимой утратой и огромной трагедией для всего мира искусства.Родион Щедрин родился в 1932 году в Москве. Выпускник Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Композитор стал автором семи опер, пяти балетов, трех симфоний и множества других произведений. Щедрин был женат на балерине Майе Плисецкой.
