Умер Родион Щедрин
Культура
 
08:06 29.08.2025 (обновлено: 08:35 29.08.2025)
Умер Родион Щедрин
Российский композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни, сообщил Большой театр в Telegram-канале.
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российский композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни, сообщил Большой театр в Telegram-канале.&quot;Сегодня ночью на 93-м году ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин&quot;, — говорится в заявлении.Композитор был уникальным явлением и эпохой в истории музыки. Его оперы, балеты и симфонии исполняются на главных мировых площадках на протяжении множества десятилетий, их сопровождает огромный успех.В Большом театре добавили, что творческое наследие Щедрина всегда находило отклик в сердцах публики. Его смерть стала невосполнимой утратой и огромной трагедией для всего мира искусства.Родион Щедрин родился в 1932 году в Москве. Выпускник Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Композитор стал автором семи опер, пяти балетов, трех симфоний и множества других произведений. Щедрин был женат на балерине Майе Плисецкой.
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российский композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни, сообщил Большой театр в Telegram-канале.
"Сегодня ночью на 93-м году ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин", — говорится в заявлении.

Композитор был уникальным явлением и эпохой в истории музыки. Его оперы, балеты и симфонии исполняются на главных мировых площадках на протяжении множества десятилетий, их сопровождает огромный успех.
В Большом театре добавили, что творческое наследие Щедрина всегда находило отклик в сердцах публики. Его смерть стала невосполнимой утратой и огромной трагедией для всего мира искусства.
Родион Щедрин родился в 1932 году в Москве. Выпускник Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Композитор стал автором семи опер, пяти балетов, трех симфоний и множества других произведений. Щедрин был женат на балерине Майе Плисецкой.
