Шор раскритиковал санкции Канады против молдавской оппозиции

КИШИНЕВ, 29 авг - РИА Новости. Лидер молдавского блока "Победа" Илан Шор раскритиковал введение Канадой санкций против оппозиции в Молдавии. Канада ввела санкции против 16 физлиц и двух юрлиц из Молдавии, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул, оппозиционного молдавского блока "Победа" и ассоциации ветеранов силовых органов Scutul Poporului ("Щит народа"), говорится в релизе канадского МИД. "Канада, этот 51-й штат США в переходном периоде — вы специально о себе напомнили? Чтобы все вспомнили о вашем временном суверенитете? Кстати, хотел спросить: после того, как вы станете 51-м штатом США, в ваших посольствах сделаете sex shop, гей-штаб или зоомагазин? А в здании вашего правительства я бы открыл приют для бездомных из Вашингтона, все равно бесполезное здание", - написал Шор в своем Telegram-канале. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

