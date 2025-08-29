https://ria.ru/20250829/rzhd-2038348134.html

В РЖД рассказали о сотрудничестве с Иранскими железными дорогами

В РЖД рассказали о сотрудничестве с Иранскими железными дорогами - РИА Новости, 29.08.2025

В РЖД рассказали о сотрудничестве с Иранскими железными дорогами

РЖД организуют электронный обмен данными с Иранскими железными дорогами, сообщила российская компания. РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29

2025-08-29T15:38:00+03:00

2025-08-29T15:38:00+03:00

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. РЖД организуют электронный обмен данными с Иранскими железными дорогами, сообщила российская компания. Гендиректор РЖД Олег Белозёров и замминистра дорог и городского развития Ирана, председатель правления – генеральный директор Иранских железных дорог Джаббар Али Закери в рамках Международного салона PRO//Движение.Экспо" подписали соответствующий меморандум, передает корреспондент РИА Новости. "Документ регулирует электронный обмен данными о состоянии и дислокации вагонов и контейнеров на территории каждой из сторон. Совместно с иранскими коллегами специалисты ОАО "РЖД" подготовят нормативно-справочную информацию и классификаторы, которые необходимы для обслуживания пользователей услуг железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении РЖД к подписанию. Достигнутые договорённости, добавляется в сообщении, стали еще одним важным шагом в развитии технологических параметров международного транспортного коридора "Север-Юг".

россия

иран

2025

Новости

