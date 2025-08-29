https://ria.ru/20250829/rumyniya-2038425907.html

МИД Румынии вызвал российского посла

МИД Румынии вызвал российского посла

КИШИНЕВ, 29 авг – РИА Новости. МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липаева в связи с заявлениями о якобы ударах российских войск по Украине, включая районы близ румынской границы, говорится в сообщении румынского внешнеполитического ведомства. "По распоряжению министра иностранных дел, посол Российской Федерации в Бухаресте был вызван 29 августа в министерство иностранных дел, чтобы ему был передан протест румынской стороны в связи с ударами, которые были нанесены по гражданским объектам на Украине в ночь с 27 на 28 августа", — отмечается в заявлении МИД, однако доказательств, что удары были нанесены российской стороной, не приводятся. Москва неоднократно заявляла, что удары наносятся исключительно по военным объектам Украины.

