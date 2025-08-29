https://ria.ru/20250829/rumyniya-2038425907.html
МИД Румынии вызвал российского посла
МИД Румынии вызвал российского посла - РИА Новости, 29.08.2025
МИД Румынии вызвал российского посла
МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липаева в связи с заявлениями о якобы ударах российских войск по Украине, включая районы близ румынской... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T22:48:00+03:00
2025-08-29T22:48:00+03:00
2025-08-29T22:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
румыния
евросоюз
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/14/2030243094_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_f6e1f78b86581e8d194896c62b7194b3.jpg
КИШИНЕВ, 29 авг – РИА Новости. МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липаева в связи с заявлениями о якобы ударах российских войск по Украине, включая районы близ румынской границы, говорится в сообщении румынского внешнеполитического ведомства. "По распоряжению министра иностранных дел, посол Российской Федерации в Бухаресте был вызван 29 августа в министерство иностранных дел, чтобы ему был передан протест румынской стороны в связи с ударами, которые были нанесены по гражданским объектам на Украине в ночь с 27 на 28 августа", — отмечается в заявлении МИД, однако доказательств, что удары были нанесены российской стороной, не приводятся. Москва неоднократно заявляла, что удары наносятся исключительно по военным объектам Украины.
https://ria.ru/20250829/vengriya-2038360571.html
украина
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/14/2030243094_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_21655b6dbe3ccb5158e464438ed0421e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, румыния, евросоюз, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Румыния, Евросоюз, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
МИД Румынии вызвал российского посла
МИД Румынии передал протест послу Липаеву после заявлений об ударах по Украине