МИД Румынии вызвал российского посла - РИА Новости, 29.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:48 29.08.2025
МИД Румынии вызвал российского посла
МИД Румынии вызвал российского посла - РИА Новости, 29.08.2025
МИД Румынии вызвал российского посла
МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липаева в связи с заявлениями о якобы ударах российских войск по Украине, включая районы близ румынской... РИА Новости, 29.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
румыния
евросоюз
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
КИШИНЕВ, 29 авг – РИА Новости. МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липаева в связи с заявлениями о якобы ударах российских войск по Украине, включая районы близ румынской границы, говорится в сообщении румынского внешнеполитического ведомства. "По распоряжению министра иностранных дел, посол Российской Федерации в Бухаресте был вызван 29 августа в министерство иностранных дел, чтобы ему был передан протест румынской стороны в связи с ударами, которые были нанесены по гражданским объектам на Украине в ночь с 27 на 28 августа", — отмечается в заявлении МИД, однако доказательств, что удары были нанесены российской стороной, не приводятся. Москва неоднократно заявляла, что удары наносятся исключительно по военным объектам Украины.
украина
румыния
в мире, украина, румыния, евросоюз, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Румыния, Евросоюз, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
МИД Румынии вызвал российского посла

МИД Румынии передал протест послу Липаеву после заявлений об ударах по Украине

Чрезвычайный и полномочный посол в Румынии Владимир Липаев
Чрезвычайный и полномочный посол в Румынии Владимир Липаев
© Фото : МИД России
Чрезвычайный и полномочный посол в Румынии Владимир Липаев. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 авг – РИА Новости. МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липаева в связи с заявлениями о якобы ударах российских войск по Украине, включая районы близ румынской границы, говорится в сообщении румынского внешнеполитического ведомства.
"По распоряжению министра иностранных дел, посол Российской Федерации в Бухаресте был вызван 29 августа в министерство иностранных дел, чтобы ему был передан протест румынской стороны в связи с ударами, которые были нанесены по гражданским объектам на Украине в ночь с 27 на 28 августа", — отмечается в заявлении МИД, однако доказательств, что удары были нанесены российской стороной, не приводятся.
Москва неоднократно заявляла, что удары наносятся исключительно по военным объектам Украины.
Венгрия отказалась поддержать заявление ЕС, осуждающее удары по Киеву
Венгрия отказалась поддержать заявление ЕС, осуждающее удары по Киеву
Вчера, 16:40
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Румыния, Евросоюз, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
 
 
