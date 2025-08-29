"Скоро все изменится". Что будет с рублем в сентябре
Василий Гиря: в сентябре рубль ждет умеренный спад
Золотая монета номиналом 50 тысяч рублей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Последние месяцы российская валюта показывает себя неплохо. Однако вероятный пересмотр монетарной политики рискует вывести рубль из равновесия. К какому курсу готовиться осенью — в материале РИА Новости.
Период затишья
Аналитики характеризуют текущее состояние национальной валюты как спокойное. Рубль находится вблизи отметки 80 рублей за доллар, в целом за август коридор получился не слишком широким: 79-81, а за последние три месяца — 77-83.
Инвестиционный советник в реестре Банка России и партнер Российского экспортного центра (РЭЦ) Сергей Варфоломеев отмечает, что эта устойчивость относительна. С одной стороны, у правительства и Центробанка есть инструменты влияния на курс, с другой — геополитическая обстановка, санкционное давление, а также ситуация на сырьевом рынке создают постоянную угрозу стабильности.
Текущий курс — не результат свободных рыночных торгов, а следствие ряда экономических факторов, включая состояние торгового баланса, бюджетное правило, жесткую денежно-кредитную политику и отмену обязательной продажи валютной выручки экспортерами.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗнаки евро и доллара на табло в пункте обмена валюты в Москве
Знаки евро и доллара на табло в пункте обмена валюты в Москве
"Отсутствие геополитических шоков, налоговый период с пиком платежей 28 августа, ожидаемые продажи выручки под бюджетные нужды и осторожные ожидания по ставке ЦБ поддерживают устойчивую стагнацию рубля. В качестве сдерживающих факторов выступают умеренный рост импорта и более слабый экспорт. Отсюда и баланс около отметки 80 рублей за доллар и ограниченные колебания в течение дня", — объясняет генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.
Факторы риска
В краткосрочном периоде такая конструкция довольна устойчива, отмечает эксперт: до начала сентября курс будет инерционным. Дальше поддержка от сбора налогов уйдет, а спрос импортеров на валюту сохранится. В сочетании с довольно слабой нефтью (Brent держится в районе 67 долларов за баррель), возможным снижением ключевой ставки ЦБ, высокой (около 55%) долей рублевых расчетов в экспорте, которая уменьшает предложение валюты, риски ослабления рубля к доллару вырастут.
Болевая точка. Россия нашла слабое место США
8 августа, 08:00
При этом любые признаки разрядки геополитической обстановки, рост котировок на Brent выше 70 долларов и адресные продажи валют регулятором, напротив, выступят положительным стимулом.
Что будет с ценами на черное золото, станет понятнее после заседания ОПЕК+ 7 сентября, когда страны объединения примут решение о снятии или продлении ограничений на добычу. Напомним, что в начале августа "восьмерка" ОПЕК+ решила продолжить наращивать добычу в сентябре еще на 547 тысяч баррелей в сутки и завершить таким образом выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Но также у нее остаются добровольные сокращения добычи еще на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026-го.
Также важным фактором станет решение ЦБ по ключевой ставке 12 сентября. "Высокая ключевая ставка делает рублевые сбережения более привлекательными и охлаждает спрос на импорт и кредиты, снижая отток валюты. Сейчас инфляция замедляется и Банк России начал цикл снижения ставки. Это может подстегнуть спрос на валюту и ослабить рубль", — говорит Варфоломеев.
Кроме того, в середине сентября ставку собираются пересматривать и в США. Рынок ожидает смягчения монетарной политики, что сыграет в сторону ослабления доллара, однако одновременное снижение показателя российским регулятором может нивелировать эффект от просадки доллара и коррекция рубля по отношению к нему будет менее выраженной, чем к юаню или евро, считают эксперты.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАбино-Украинское нефтегазовое месторождение в Краснодарском крае
Абино-Украинское нефтегазовое месторождение в Краснодарском крае
Прогнозы
В целом у рынка полное ощущение неустойчивости текущего крепкого положения рубля и доминирует ожидание девальвации в среднем на 15-20%, оценивает руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров.
"Потенциально высокий интерес со стороны иностранных инвесторов, как стратегических, в том числе прямых, так и спекулятивных, может различными путями формировать спрос на рубль, что играет в пользу локальной крепости нацвалюты. Тем не менее сочетание дешевой нефти, растущего бюджетного дефицита, отмены обязательной продажи валютной выручки для экспортеров, снижения ключевой ставки ЦБ и ставок по депозитам — все это движет в сторону постепенного ослабления рубля", — указывает он.
Российская валюта завершила среднесрочный цикл укрепления и перешла к коррекционной динамике, соглашается начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев. Но его прогноз верхней границы ниже: всего один-два процента. "К середине месяца доллар, скорее всего, останется в "летнем диапазоне" 77,50-82,50, евро и юань можно ожидать в пределах 90-96 и 10,80-11,50 соответственно", — считает он.
По расчетам Гири, в базовом сценарии доллар не поднимется выше 84 рублей, нижняя граница — 80, ожидания по евро и юаню — 93-96 и 11,12-11,20. В окнах волатильности не исключены проколы до 78-79 или 85-86 по доллару, но устойчивого выхода за коридор без сильного внешнего драйвера не стоит ждать.
Таким образом, считает эксперт, совокупность экономических факторов говорит об умеренном ослабевании рубля. Разворот к укреплению возможен только при заметном улучшении внешнего фона.
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска