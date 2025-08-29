Рейтинг@Mail.ru
23:35 29.08.2025
Rutube в июне достиг ежемесячной аудитории в 80 миллионов человек
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Видеохостинг Rutube в июне 2025 года достиг ежемесячной аудитории в 80 миллионов человек, что на 86% больше, чем годом ранее, при этом общее количество просмотров за первое полугодие составило 26 миллиардов, увеличившись в 7,5 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром-Медиа Холдинга". "Rutube демонстрирует устойчивый рост по ключевым показателям. Ежемесячная аудитория в июне 2025 года превысила 80 миллионов человек (плюс 86% год к году, Mediascope), количество просмотров за первое полугодие 2025 года достигло 26 миллиардов (плюс 7,5 раза к аналогичному периоду 2024 года), количество каналов увеличилось более чем втрое - до 4,2 миллиона. Пользователи стали дольше оставаться на платформе: среднесуточное время за шесть месяцев 2025 года выросло с 27 до 44 минут", - говорится в сообщении. Уточняется, что в первом полугодии 2025 года холдинг продолжил инвестировать в ключевые направления - развитие цифровых сервисов, создание и распространение востребованного и коммерчески успешного контента и укрепление кибербезопасности. "Эти результаты поддерживают реализацию рекламной стратегии: внедрен новый алгоритм монетизации для авторов, запущена баннерная реклама, ведется разработка форматов для Rutube Shorts и других рекламных возможностей", - добавили в пресс-службе.
технологии, rutube, газпром-медиа холдинг, общество
Технологии, Rutube, Газпром-Медиа Холдинг, Общество
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Rutube
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска Rutube. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Видеохостинг Rutube в июне 2025 года достиг ежемесячной аудитории в 80 миллионов человек, что на 86% больше, чем годом ранее, при этом общее количество просмотров за первое полугодие составило 26 миллиардов, увеличившись в 7,5 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром-Медиа Холдинга".
"Rutube демонстрирует устойчивый рост по ключевым показателям. Ежемесячная аудитория в июне 2025 года превысила 80 миллионов человек (плюс 86% год к году, Mediascope), количество просмотров за первое полугодие 2025 года достигло 26 миллиардов (плюс 7,5 раза к аналогичному периоду 2024 года), количество каналов увеличилось более чем втрое - до 4,2 миллиона. Пользователи стали дольше оставаться на платформе: среднесуточное время за шесть месяцев 2025 года выросло с 27 до 44 минут", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в первом полугодии 2025 года холдинг продолжил инвестировать в ключевые направления - развитие цифровых сервисов, создание и распространение востребованного и коммерчески успешного контента и укрепление кибербезопасности.
"Эти результаты поддерживают реализацию рекламной стратегии: внедрен новый алгоритм монетизации для авторов, запущена баннерная реклама, ведется разработка форматов для Rutube Shorts и других рекламных возможностей", - добавили в пресс-службе.
Видеохостинг Rutube - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
США вошли в тройку самых активных зрителей Rutube за рубежом в 2025 году
18 июня, 15:35
 
ТехнологииRutubeГазпром-Медиа ХолдингОбщество
 
 
