22:06 29.08.2025 (обновлено: 00:14 30.08.2025)
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Минпросвещения России разработало рекомендации по изучению отечественного кино в школах, а также опубликовало соответствующий список из 100 фильмов, снятых выдающимися отечественными режиссерами, об этом сообщается на официальном портале ведомства. Документ предоставит возможность задействовать российское кино для продвижения и укрепления традиционных ценностей среди учащихся, а также будет способствовать развитию эстетического восприятия, расширению культурного кругозора и формированию национально-культурной идентичности, опираясь на лучшие произведения российского кинематографа, сообщается на сайте. "Рекомендации основаны на перечне из 100 фильмов, составленном Советом при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. В него включены работы выдающихся отечественных режиссеров, чьё мастерство и авторитет прошли испытание временем", — отметили в министерстве. Согласно информации Минпросвещения, уже сейчас школы и гимназии готовы применять фильмы из этого списка на всех уровнях общего образования в рамках изучения таких предметов, как "Литературное чтение", "Литература", "История", "Изобразительное искусство", "Музыка". Среди фильмов в списке значатся "Семнадцать мгновений весны", "Собачье сердце", "Король Лир" и другие кинокартины, уточняется на сайте.
россия, общество
Россия, Общество
Минпросвещения разработало рекомендации по изучению отечественного кино

Минпросвещения разработало рекомендации по изучению отечественного кино в школах

© Depositphotos.com / Fernando GregoryКинопроектор
Кинопроектор - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Depositphotos.com / Fernando Gregory
Кинопроектор . Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Минпросвещения России разработало рекомендации по изучению отечественного кино в школах, а также опубликовало соответствующий список из 100 фильмов, снятых выдающимися отечественными режиссерами, об этом сообщается на официальном портале ведомства.
Документ предоставит возможность задействовать российское кино для продвижения и укрепления традиционных ценностей среди учащихся, а также будет способствовать развитию эстетического восприятия, расширению культурного кругозора и формированию национально-культурной идентичности, опираясь на лучшие произведения российского кинематографа, сообщается на сайте.
"Рекомендации основаны на перечне из 100 фильмов, составленном Советом при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. В него включены работы выдающихся отечественных режиссеров, чьё мастерство и авторитет прошли испытание временем", — отметили в министерстве.
Согласно информации Минпросвещения, уже сейчас школы и гимназии готовы применять фильмы из этого списка на всех уровнях общего образования в рамках изучения таких предметов, как "Литературное чтение", "Литература", "История", "Изобразительное искусство", "Музыка".
Среди фильмов в списке значатся "Семнадцать мгновений весны", "Собачье сердце", "Король Лир" и другие кинокартины, уточняется на сайте.
РоссияОбщество
 
 
