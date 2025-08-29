https://ria.ru/20250829/rossiya-2038423128.html

Минпросвещения разработало рекомендации по изучению отечественного кино

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Минпросвещения России разработало рекомендации по изучению отечественного кино в школах, а также опубликовало соответствующий список из 100 фильмов, снятых выдающимися отечественными режиссерами, об этом сообщается на официальном портале ведомства. Документ предоставит возможность задействовать российское кино для продвижения и укрепления традиционных ценностей среди учащихся, а также будет способствовать развитию эстетического восприятия, расширению культурного кругозора и формированию национально-культурной идентичности, опираясь на лучшие произведения российского кинематографа, сообщается на сайте. "Рекомендации основаны на перечне из 100 фильмов, составленном Советом при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. В него включены работы выдающихся отечественных режиссеров, чьё мастерство и авторитет прошли испытание временем", — отметили в министерстве. Согласно информации Минпросвещения, уже сейчас школы и гимназии готовы применять фильмы из этого списка на всех уровнях общего образования в рамках изучения таких предметов, как "Литературное чтение", "Литература", "История", "Изобразительное искусство", "Музыка". Среди фильмов в списке значатся "Семнадцать мгновений весны", "Собачье сердце", "Король Лир" и другие кинокартины, уточняется на сайте.

