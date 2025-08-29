В России введут QR-коды для оценки школьного питания
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Народный фронт и министерство просвещения РФ вводят QR-коды для оценки школьного питания, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта.
"Народный фронт и министерство просвещения РФ запускают масштабную кампанию по контролю качества школьного питания. Более чем в 40 тысячах российских школ появятся информационные плакаты с QR-кодами, которые позволят родителям, законным представителям и обучающимся оперативно направлять в систему "ОНФ.Помощь" сообщения о качестве горячего питания, а также прикладывать соответствующие фотографии", - рассказали в пресс-службе.
Также в ведомстве добавили, что на каждом плакате будут указаны название и адрес школы, уникальный QR-код и короткая инструкция, как быстро отправить жалобу, предложение или благодарность. Сообщение поступит в Народный фронт и будет перенаправлено в региональное управление образования для проверки и реакции.
"Организация питания детей в школах, где они проводят большую часть времени, один из главных вопросов, который зачастую волнует родителей и является для нас особым приоритетом. При этом важно дать возможность непосредственно родителям участвовать в мониторинге организации школьного питания. Информация о нем должна быть максимально открытой и доступной. При таком подходе мониторинг позволяет оперативно реагировать на пожелания родителей, а значит повышать качество питания учащихся", - отметил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, его слова приводит пресс-служба.
В сложных или массовых случаях Народный фронт привлечет к решению вопроса членов Координационного совета по питанию – они проведут общественный мониторинг и помогут решить спорные вопросы между родителями и школой, подчеркнули в пресс-службе.
"По нашей статистике, из 10 тысяч жалоб примерно 24% касаются плохой организации питания, 32% – некачественной еды и около 12% – состава меню. С 2020 года на горячую линию "Школьное питание. Народный фронт" поступило более 19 тысяч обращений от родителей, из которых сформировано свыше 10 тысяч жалоб. Теперь любой сигнал будет оперативно зафиксирован и направлен в региональное управление образования – это позволит быстрее решать проблемы и повышать качество питания в школах", – сообщил руководитель Бюро расследований Народного фронта, председатель Координационного совета родительской общественности по школьному питанию Валерий Алексеев.
Баннеры уже тестировались и в 2023 году были размещены в 33 тысячах школ страны. В рамках новой волны размещения информационные материалы будут установлены в столовых, на информационных досках и в зонах приёма посетителей каждого образовательного учреждения.