https://ria.ru/20250829/rossiya-2038412989.html
Минобороны оптимизировало расходы без снижения закупок вооружения
Минобороны оптимизировало расходы без снижения закупок вооружения - РИА Новости, 29.08.2025
Минобороны оптимизировало расходы без снижения закупок вооружения
Минобороны России в 2025 году оптимизировало финансовые расходы без снижения закупок вооружения, заявил глава ведомства Андрей Белоусов. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T20:13:00+03:00
2025-08-29T20:13:00+03:00
2025-08-29T20:13:00+03:00
экономика
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701274_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_57d04af79077c3ca6ed86c4423466b0c.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Минобороны России в 2025 году оптимизировало финансовые расходы без снижения закупок вооружения, заявил глава ведомства Андрей Белоусов. "Особенно хочу отметить достижения финансового блока. В этом году удалось оптимизировать финансовые расходы. В результате не был снижен объем закупок вооружения, выполняются все обязательства в части денежного довольствия военнослужащих, соответствующих социальных выплат и льгот", - сказал он на коллегии Минобороны России. Он уточнил, что благодаря этому удалось стабилизировать нагрузку военного бюджета на экономику страны. По словам Белоусова, система управления проектами, максимально адаптированная к военной специфике, внедряется в министерстве с начала 2025 года. Причем в нее включены все заместители министра обороны.
https://ria.ru/20250829/belousov-2038409560.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701274_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e8119bd65cfe2c82ee6c8524bd084ef2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Экономика, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны оптимизировало расходы без снижения закупок вооружения
Белоусов: Минобороны оптимизировало расходы без снижения закупок вооружения