20:13 29.08.2025
Минобороны оптимизировало расходы без снижения закупок вооружения
экономика
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Минобороны России в 2025 году оптимизировало финансовые расходы без снижения закупок вооружения, заявил глава ведомства Андрей Белоусов. "Особенно хочу отметить достижения финансового блока. В этом году удалось оптимизировать финансовые расходы. В результате не был снижен объем закупок вооружения, выполняются все обязательства в части денежного довольствия военнослужащих, соответствующих социальных выплат и льгот", - сказал он на коллегии Минобороны России.​ Он уточнил, что благодаря этому удалось стабилизировать нагрузку военного бюджета на экономику страны. По словам Белоусова, система управления проектами, максимально адаптированная к военной специфике, внедряется в министерстве с начала 2025 года. Причем в нее включены все заместители министра обороны.
экономика, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Экономика, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Минобороны России в 2025 году оптимизировало финансовые расходы без снижения закупок вооружения, заявил глава ведомства Андрей Белоусов.
"Особенно хочу отметить достижения финансового блока. В этом году удалось оптимизировать финансовые расходы. В результате не был снижен объем закупок вооружения, выполняются все обязательства в части денежного довольствия военнослужащих, соответствующих социальных выплат и льгот", - сказал он на коллегии Минобороны России.​
Он уточнил, что благодаря этому удалось стабилизировать нагрузку военного бюджета на экономику страны.
По словам Белоусова, система управления проектами, максимально адаптированная к военной специфике, внедряется в министерстве с начала 2025 года. Причем в нее включены все заместители министра обороны.
ЭкономикаАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
