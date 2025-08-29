Число военнослужащих, находящихся в очереди на протезирование, снизилось

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
18:59 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Число российских военнослужащих, находящихся в очереди на протезирование, снизилось в 2,5 раза, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Министр отметил, что с начала года начал свою работу единый центр координации, который организует работу 18 региональных реабилитационно-­образовательных центров и заключает контракты на протезирование с предприятиями в субъектах. "Внедрение данной системы уже позволило в 2,5 раза снизить количество военнослужащих, находящихся в очереди на протезирование", - сказал Белоусов на заседании коллегии Минобороны РФ.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВоенный госпиталь
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Военный госпиталь. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Число российских военнослужащих, находящихся в очереди на протезирование, снизилось в 2,5 раза, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
Министр отметил, что с начала года начал свою работу единый центр координации, который организует работу 18 региональных реабилитационно-­образовательных центров и заключает контракты на протезирование с предприятиями в субъектах.
"Внедрение данной системы уже позволило в 2,5 раза снизить количество военнослужащих, находящихся в очереди на протезирование", - сказал Белоусов на заседании коллегии Минобороны РФ.
Заседание Коллегии Минобороны России. 29 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Белоусов призвал расширить практику применения медицинских отрядов
