Число военнослужащих, находящихся в очереди на протезирование, снизилось

Число военнослужащих, находящихся в очереди на протезирование, снизилось - РИА Новости, 29.08.2025

Число военнослужащих, находящихся в очереди на протезирование, снизилось

Число российских военнослужащих, находящихся в очереди на протезирование, снизилось в 2,5 раза, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 29.08.2025

специальная военная операция на украине

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

общество

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Число российских военнослужащих, находящихся в очереди на протезирование, снизилось в 2,5 раза, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Министр отметил, что с начала года начал свою работу единый центр координации, который организует работу 18 региональных реабилитационно-­образовательных центров и заключает контракты на протезирование с предприятиями в субъектах. "Внедрение данной системы уже позволило в 2,5 раза снизить количество военнослужащих, находящихся в очереди на протезирование", - сказал Белоусов на заседании коллегии Минобороны РФ.

андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), общество