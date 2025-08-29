Рейтинг@Mail.ru
Shaman не стал раскрывать детали будущего выступления на "Интервидении" - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:35 29.08.2025 (обновлено: 18:55 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/rossiya-2038397085.html
Shaman не стал раскрывать детали будущего выступления на "Интервидении"
Shaman не стал раскрывать детали будущего выступления на "Интервидении" - РИА Новости, 29.08.2025
Shaman не стал раскрывать детали будущего выступления на "Интервидении"
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал, что хотел бы, чтобы концепция его выступления на международном музыкальном конкурсе "Интервидение"... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T18:35:00+03:00
2025-08-29T18:55:00+03:00
шоубиз
россия
москва
белоруссия
shaman (ярослав дронов)
яна чурикова
владимир путин
интервидение – 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857007333_0:0:3471:1952_1920x0_80_0_0_8d5931861a7214221ad704bfc22fa6fd.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал, что хотел бы, чтобы концепция его выступления на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" осталась для всех сюрпризом. Запись специального выпуска шоу "Посиделки на Дорожном радио", посвященного конкурсу "Интервидение", прошла в пятницу. Участие приняли Shaman, а также участница "Интервидения" от Белоруссии Настя Кравченко, телеведущая Яна Чурикова, креативный директор конкурса Андрей Разыграев и программный директор радиостанции Кирилл Сорокин. "Мы с режиссером уже встречались, работали над концепцией номера. Концепция мне очень понравилась, все под впечатлением. Я просто хотел бы, чтобы это оставалось пока что сюрпризом, как говорится, за кадром. Мы работаем. Пусть это будет пока интригой", - сказал он после записи эфира на "Дорожном радио". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250817/mirotvorets-2035857765.html
россия
москва
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857007333_396:0:3127:2048_1920x0_80_0_0_b50b12e30f34b7c07dd298e7ed465d5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, белоруссия, shaman (ярослав дронов) , яна чурикова, владимир путин, интервидение – 2025, общество
Шоубиз, Россия, Москва, Белоруссия, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Яна Чурикова, Владимир Путин, Интервидение – 2025, Общество
Shaman не стал раскрывать детали будущего выступления на "Интервидении"

Shaman захотел, чтобы его выступление на "Интервидении" стало сюрпризом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКонцерт SHAMAN
Концерт SHAMAN - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Концерт SHAMAN. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал, что хотел бы, чтобы концепция его выступления на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" осталась для всех сюрпризом.
Запись специального выпуска шоу "Посиделки на Дорожном радио", посвященного конкурсу "Интервидение", прошла в пятницу. Участие приняли Shaman, а также участница "Интервидения" от Белоруссии Настя Кравченко, телеведущая Яна Чурикова, креативный директор конкурса Андрей Разыграев и программный директор радиостанции Кирилл Сорокин.
"Мы с режиссером уже встречались, работали над концепцией номера. Концепция мне очень понравилась, все под впечатлением. Я просто хотел бы, чтобы это оставалось пока что сюрпризом, как говорится, за кадром. Мы работаем. Пусть это будет пока интригой", - сказал он после записи эфира на "Дорожном радио".
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец Shaman (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Shaman и Мизулина оказались в базе украинского сайта "Миротворец"
17 августа, 07:32
 
ШоубизРоссияМоскваБелоруссияSHAMAN (Ярослав Дронов)Яна ЧуриковаВладимир ПутинИнтервидение – 2025Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала