Shaman не стал раскрывать детали будущего выступления на "Интервидении"

Shaman не стал раскрывать детали будущего выступления на "Интервидении"

2025-08-29T18:35:00+03:00

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал, что хотел бы, чтобы концепция его выступления на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" осталась для всех сюрпризом. Запись специального выпуска шоу "Посиделки на Дорожном радио", посвященного конкурсу "Интервидение", прошла в пятницу. Участие приняли Shaman, а также участница "Интервидения" от Белоруссии Настя Кравченко, телеведущая Яна Чурикова, креативный директор конкурса Андрей Разыграев и программный директор радиостанции Кирилл Сорокин. "Мы с режиссером уже встречались, работали над концепцией номера. Концепция мне очень понравилась, все под впечатлением. Я просто хотел бы, чтобы это оставалось пока что сюрпризом, как говорится, за кадром. Мы работаем. Пусть это будет пока интригой", - сказал он после записи эфира на "Дорожном радио". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

Новости

