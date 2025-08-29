https://ria.ru/20250829/rossiya-2038344031.html
РЖД рассказали новые подробности о посадке в поезд по биометрии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. РЖД запустят посадку в поезда дальнего следовании по биометрии позже, сейчас и после 1 сентября пассажирам нужно иметь с собой паспорт для прохода в вагон, сообщил журналистам замгендиректора компании Евгений Чаркин. Он напомнил, что с 1 сентября 2025 года появляется опция у перевозчика при технической возможности применять биометрию при посадке. "Мы в этом плане в рамках совместной работы, которую мы проводим с министерством цифрового развития, Федеральной службой безопасности, тестируем такую возможность. При этом мы рассматриваем биометрию как дополнительную опцию к существующему порядку посадки на поезд. Поэтому предлагаем нашим пассажирам с собой брать по-прежнему паспорт и спокойно садиться на борт поезда. Это заработает позднее", - ответил Чаркин в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо" на вопрос РИА Новости, будет ли работать посадка по биометрии с 1 сентября. Опция посадки в поезд по биометрии будет запущена, по словам Чаркина, после того, как будет понятно, что всё работает качественно и нет никаких рисков, связанных с действием данной технологии. "И, когда все будет протестировано, на все вопросы будет получен ответ, тогда мы будем рассматривать уже возможность внедрения и масштабирования данной технологии", - добавил замглавы РЖД. Он утвердительно ответил на вопрос, будет ли о запуске технологии официально объявлено дополнительно. "Конечно", - сказал он. Правительство России разрешило с 1 сентября 2025 года использовать биометрию при оформлении билета и посадке на поезд при наличии технической возможности у перевозчика. Чаркин в марте нынешнего года сообщал, что компания тестирует посадку в поезд по биометрии пока в закрытом режиме, но для запуска этой услуги для пассажиров необходимо решить ряд вопросов, связанных с нормативной базой, безопасностью данных пассажиров и их комфортом. РЖД, говорил он, всесторонне прорабатывают вопрос о запуске посадки в поезд по биометрии, готовится нормативная база, создается техрешение для отрасли.
