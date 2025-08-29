https://ria.ru/20250829/rossiya-2038324266.html
ГП требует обратить в доход государства акции фирмы "Издательство "Музыка"
ГП требует обратить в доход государства акции фирмы "Издательство "Музыка" - РИА Новости, 29.08.2025
ГП требует обратить в доход государства акции фирмы "Издательство "Музыка"
Генеральная прокуратура России потребовала через суд обратить в доход государства акции компании "Издательство "Музыка" - крупнейшего нотного хранилища страны,... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T14:12:00+03:00
2025-08-29T14:12:00+03:00
2025-08-29T14:13:00+03:00
россия
сша
москва
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура России потребовала через суд обратить в доход государства акции компании "Издательство "Музыка" - крупнейшего нотного хранилища страны, собственником которого в результате незаконной приватизации стали член Российской академии художеств гражданин США Марк Зильберквит и его близкие, следует из иска, с которым ознакомилось РИА Новости. Ответчиками по исковому заявлению, направленному заместителем генпрокурора в Перовский районный суд Москвы, выступают имеющие гражданство США супруги Марк и Елена Зильберквит, дочь их делового партнера Анастасия Юргенсон, а также ООО "Издательство "Гамма-Пресс". В качестве третьих лиц указаны АО "Издательство "Музыка", ООО "Музыкальное издательство "П. Юргенсон" и АО "ВТБ Регистратор". "Это системная работа, проводимая Генеральной прокуратурой РФ в рамках противодействия коррупции по поручению руководителя ведомства Игоря Краснова, так как требования антикоррупционного и антиотмывочного законодательства распространяются на всех физических и юридических лиц", - рассказали РИА Новости в прокуратуре. Как указывается в документе, исковое заявление связано с работой издательства "Музыка", которое, по данным Генпрокуратуры, ведет свою историю с XIX века и является "богатейшим хранилищем многотомных нотных изданий, являющихся культурным достоянием многонационального народа России". В августе 2004 года предприятие было преобразовано в ФГУП "Издательство "Музыка" и передано в ведение министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. В марте того же года директором издательства стал Зильберквит, его должность предполагает отказ от предпринимательской и иной деятельности. "Однако надзорными мероприятиями установлено, что Зильберквит М.А., являющийся гражданином США, имел намерения лишить РФ принадлежащих ей культурных ценностей и захватить государственное предприятие, обратив его имущество в свою собственность", - утверждается в иске. По данным Генпрокуратуры, в 2003 году он учредил ООО "Гамма-Пресс", а в 2004-м – ООО "Музыкальное издательство П. Юргенсон", которые на момент создания активами не обладали. Далее Зильберквит инициировал процесс акционирования госпредприятия с последующей его приватизацией. И ФГУП "Издательство "Музыка" стало ОАО "Издательство "Музыка", в котором 100% акций принадлежало государству. После чего Зильберквит с привлечением ООО "Музыкальное издательство П. Юргенсон" организовал фиктивный аукцион по продаже акций, и их владельцем стало издательство "Гамма-Пресс". Стоимость сделки составила 8,4 миллиона рублей. Доли же в уставном капитале "Гаммы-Пресс", как отмечается в иске, распределились следующим образом: Зильберквит – 90%, его супруга, также гражданка США – 10%; в ООО "Музыкальное издательство П. Юргенсон" Зильберквиту принадлежит 90%, дочери его делового партнера Анастасии Юргенсон – 10%. В иске подчеркивается, что передача нотной библиотеки издательства в частную собственность была прямо запрещена Росимуществом. Но Зильберквит определил балансовую стоимость фонда равной нулю и присвоил его. Далее оцифровал печатные тиражи, оформил авторские права, ограничил их свободное использование в России и запретил к ним бесплатный доступ. А затем он стал заключать контракты на печать музыкальной литературы. "Поведение ответчиков носит антисоциальный, а их договоренности – ничтожный характер. Они противны основам правопорядка и нравственности, поскольку главной целью ответчиков являлось извлечение коррупционного дохода и его легализация, сокрытие от контролирующих органов и получение противоправного обогащения… При вышеизложенных и установленных обстоятельствах, принадлежащее Зильберквиту М.А., Зильберквит Е.С., Юргенсон А.Б. имущество, полученное в нарушение законодательства о противодействии коррупции, подлежит обращению в доход государства", - подчеркивается в иске. Генеральная прокуратура РФ попросила суд обратить в доход государства акции (всего 10849 штук) АО "Издательство "Музыка", зарегистрированные на ООО "Издательство "Гамма-Пресс", а также доли ответчиков в "Гамме-Пресс" и в "Музыкальном издательстве "П.Юргенсон". В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство требует наложить арест на доли в уставных капиталах предприятий, запретить действия, связанные с выводом средств из них, а также наложить арест на все движимое и недвижимое имущество. Кроме того, в иске Генпрокуратура требует запретить супругам Зельберквит и Анастасии Юргенсон выезд из России, а для этого обязать Пограничную службу ФСБ и ФССП обеспечить неукоснительное соблюдение мер по обеспечению иска. Как сообщается на официальном сайте Российской академии художеств, кандидат педагогических наук Зильберквит с 2023 года является ее почетным членом. С 2006 года - основатель и президент Международного благотворительного фонда П.И. Чайковского.
https://ria.ru/20250327/bankrotstvo-2007742781.html
https://ria.ru/20250418/vysotskaya-2012038094.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_856dff641eb2cdba2dc285c4a4693ec3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, москва, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Россия, США, Москва, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура России потребовала через суд обратить в доход государства акции компании "Издательство "Музыка" - крупнейшего нотного хранилища страны, собственником которого в результате незаконной приватизации стали член Российской академии художеств гражданин США Марк Зильберквит и его близкие, следует из иска, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ответчиками по исковому заявлению, направленному заместителем генпрокурора в Перовский районный суд Москвы
, выступают имеющие гражданство США
супруги Марк и Елена Зильберквит, дочь их делового партнера Анастасия Юргенсон, а также ООО "Издательство "Гамма-Пресс". В качестве третьих лиц указаны АО "Издательство "Музыка", ООО "Музыкальное издательство "П. Юргенсон" и АО "ВТБ Регистратор".
"Это системная работа, проводимая Генеральной прокуратурой РФ
в рамках противодействия коррупции по поручению руководителя ведомства Игоря Краснова
, так как требования антикоррупционного и антиотмывочного законодательства распространяются на всех физических и юридических лиц", - рассказали РИА Новости в прокуратуре.
Как указывается в документе, исковое заявление связано с работой издательства "Музыка", которое, по данным Генпрокуратуры
, ведет свою историю с XIX века и является "богатейшим хранилищем многотомных нотных изданий, являющихся культурным достоянием многонационального народа России".
В августе 2004 года предприятие было преобразовано в ФГУП "Издательство "Музыка" и передано в ведение министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. В марте того же года директором издательства стал Зильберквит, его должность предполагает отказ от предпринимательской и иной деятельности.
"Однако надзорными мероприятиями установлено, что Зильберквит М.А., являющийся гражданином США, имел намерения лишить РФ принадлежащих ей культурных ценностей и захватить государственное предприятие, обратив его имущество в свою собственность", - утверждается в иске.
По данным Генпрокуратуры, в 2003 году он учредил ООО "Гамма-Пресс", а в 2004-м – ООО "Музыкальное издательство П. Юргенсон", которые на момент создания активами не обладали. Далее Зильберквит инициировал процесс акционирования госпредприятия с последующей его приватизацией. И ФГУП "Издательство "Музыка" стало ОАО "Издательство "Музыка", в котором 100% акций принадлежало государству. После чего Зильберквит с привлечением ООО "Музыкальное издательство П. Юргенсон" организовал фиктивный аукцион по продаже акций, и их владельцем стало издательство "Гамма-Пресс". Стоимость сделки составила 8,4 миллиона рублей.
Доли же в уставном капитале "Гаммы-Пресс", как отмечается в иске, распределились следующим образом: Зильберквит – 90%, его супруга, также гражданка США – 10%; в ООО "Музыкальное издательство П. Юргенсон" Зильберквиту принадлежит 90%, дочери его делового партнера Анастасии Юргенсон – 10%.
В иске подчеркивается, что передача нотной библиотеки издательства в частную собственность была прямо запрещена Росимуществом
. Но Зильберквит определил балансовую стоимость фонда равной нулю и присвоил его. Далее оцифровал печатные тиражи, оформил авторские права, ограничил их свободное использование в России и запретил к ним бесплатный доступ. А затем он стал заключать контракты на печать музыкальной литературы.
"Поведение ответчиков носит антисоциальный, а их договоренности – ничтожный характер. Они противны основам правопорядка и нравственности, поскольку главной целью ответчиков являлось извлечение коррупционного дохода и его легализация, сокрытие от контролирующих органов и получение противоправного обогащения… При вышеизложенных и установленных обстоятельствах, принадлежащее Зильберквиту М.А., Зильберквит Е.С., Юргенсон А.Б. имущество, полученное в нарушение законодательства о противодействии коррупции, подлежит обращению в доход государства", - подчеркивается в иске.
Генеральная прокуратура РФ попросила суд обратить в доход государства акции (всего 10849 штук) АО "Издательство "Музыка", зарегистрированные на ООО "Издательство "Гамма-Пресс", а также доли ответчиков в "Гамме-Пресс" и в "Музыкальном издательстве "П.Юргенсон".
В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство требует наложить арест на доли в уставных капиталах предприятий, запретить действия, связанные с выводом средств из них, а также наложить арест на все движимое и недвижимое имущество.
Кроме того, в иске Генпрокуратура требует запретить супругам Зельберквит и Анастасии Юргенсон выезд из России, а для этого обязать Пограничную службу ФСБ
и ФССП
обеспечить неукоснительное соблюдение мер по обеспечению иска.
Как сообщается на официальном сайте Российской академии художеств
, кандидат педагогических наук Зильберквит с 2023 года является ее почетным членом. С 2006 года - основатель и президент Международного благотворительного фонда П.И. Чайковского.