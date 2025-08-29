https://ria.ru/20250829/rossiya-2038120012.html

Как всегда: самую страшную опасность Россия организует себе сама

Как всегда: самую страшную опасность Россия организует себе сама - РИА Новости, 29.08.2025

Как всегда: самую страшную опасность Россия организует себе сама

Философ Александр Дугин призвал нас пожертвовать своей индивидуальной свободой ради государства. Добровольно отказаться от тайны переписки и личной жизни, все... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T08:00:00+03:00

2025-08-29T08:00:00+03:00

2025-08-29T08:01:00+03:00

аналитика

россия

александр дугин

александр пушкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038122956_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_6a71d3a8ff3dcc291244c9f98ffec2d9.jpg

Философ Александр Дугин призвал нас пожертвовать своей индивидуальной свободой ради государства. Добровольно отказаться от тайны переписки и личной жизни, все сдать силовикам. "У людей есть свои секреты, — пишет он. — Но чаще всего гнусные. Вот и будем от них понемногу избавляться".Ну что тут сказать? Идея знакомая (примерно к такому самоуничтожению во славу государства призывал философ-эстет Константин Леонтьев), но не работала она в истории человечества ни разу. Есть подозрение, что и сегодня на такой аттракцион подпишется примерно никто.Государства приходят и уходят — на нашей памяти развалилось государство СССР и возникло государство Российская Федерация, а человек остается. И он сделает все, чтобы сохранить свой внутренний мир с его секретами, а уж гнусными они будут или прекрасными — это как у кого получится.Мы все понимаем, что в военное время нужна цензура и, действительно, лучше быть на карандаше у товарища майора, чем под колпаком у папаши Мюллера. Но все это работает только как осознанная мера принуждения на коротком временном промежутке. Как это было с военной цензурой в годы Великой Отечественной, например.Это можно перетерпеть, сцепив зубы. Но радоваться тому, что твою личную переписку читают, и мечтать, чтобы это было навсегда? Учиться воспринимать ФСБ как "посланцев страха Божьего"? Это и невозможно, и ненужно, и, откровенно говоря, просто некрасиво. Думается, и сотрудникам конторы неприятно читать такие сравнения. Перед Богом мы все просто люди.Двести лет назад популярный телеграм-блогер Александр Пушкин писал в своем закрытом канале: "Однако какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать царю (человеку благовоспитанному и честному), и царь не стыдится в том признаться и давать ход интриге, достойной Видока и Булгарина!"При этом блогер Пушкин был абсолютным зэтником, ватником и охранителем, регулярно разоблачал козни Запада и грозил тогдашней НАТО, что если они сунутся в Россию, то их здесь похоронят. Но свои секреты он предпочитал хранить при себе и был чрезвычайно чувствителен ко всему, что касалось его личной жизни и чести.Честь — это ключевое слово, конечно. Одно дело — помогать спецслужбистам предотвращать преступления: это наш почетный долг. И совершенно другое — отказываться от той внутренней свободы, которая есть у последнего раба, у любого арестанта.О ней очень четко высказался арестованный французскими оккупантами Пьер Безухов: "Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? Меня — мою бессмертную душу! Ха, ха, ха! — смеялся он с выступившими на глаза слезами".В общем, с точки зрения частного лица, это все — ненужная утопия. Или антиутопия, как посмотреть. Но ведь и государству подобная инициатива даром не нужна.У нас под боком есть наглядный пример страны, где граждан затерроризировали вкрай, лишили их абсолютно всех прав — начиная с личных тайн и заканчивая правом на саму жизнь. Тэцэкашники там стали не посланниками страха Божьего, а скорее всадниками Апокалипсиса.Ну и результат налицо: граждане Украины, кто имели и имеют на то хоть малейший шанс, проголосовали против киевского режима ногами — страна обрекла себя на вымирание. Разве нам это нужно?Россия действительно переживает сейчас длительное противостояние с Западом, трудную, но необходимую борьбу за свою независимость. Это все долгая история, и победят в ней люди длинной воли, сугубо добровольно решившие поддержать и защитить свою страну. Ведь даже на фронте запуганные мобики ВСУ бегом бегут от наших добровольцев.Граждане России на протяжении нескольких десятилетий подвергались вопиющей русофобской пропаганде с Запада, но прекрасно сумели сами, без помощи товарища майора разоблачить ее, не вестись на либеральное вранье, понять, что их будущее — вместе со страной. Если кто-то еще не понял — дайте им время, пусть разбираются. Сажать подписчиков всяких иноагентов и экстремистов, как предлагает Дугин, — зачем? Жизнь научит их и вернет в реальность гораздо быстрее и жестче, чем силовики.Человек, добровольно отказавшийся от своей свободы, — это безответственный бедолага, который не то что страну — самого себя спасти не сможет, случись что. Он только и будет сидеть да ждать, что государство все ему сделает. Таких довольно много было в позднем СССР, именно они отдали страну буквально ни за грош.России сегодня нужны умные, свободомыслящие люди, хорошо понимающие риски и верно видящие перспективу. Ведь высшее выражение личной свободы — это подвиг. Затерроризированные люди, отказавшиеся от элементарных свобод, ни на какое геройство не способны.Герои, наоборот, люди обычно строптивые, неуживчивые, превыше всего ценящие свою независимость. И их стоит любить, холить и лелеять, а не грозить им карами земными и небесными.Противостояние с Западом — долгая история. Чтобы в нем выиграть, нам нужна не чрезвычайщина, а спокойная уверенность в себе, позволяющая планировать судьбу страны на десятилетия вперед. Эта уверенность невозможна без личной свободы. А закручивать сверх всякой меры гайки сегодня — это рисковать тем, что их сорвет завтра же.

https://ria.ru/20250717/perepiska-2029638930.html

https://ria.ru/20250812/ukraina-2034876921.html

https://ria.ru/20250826/vybory-2037630816.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, россия, александр дугин, александр пушкин